При взрыве в Харьковской области погибли британские офицеры
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 11.10.2025 (обновлено: 10:15 11.10.2025)
При взрыве в Харьковской области погибли британские офицеры
Ряд британских и украинских офицеров ВСУ погибли при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области - на объекте хранились техника... РИА Новости, 11.10.2025
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные ликвидируют пожар на предприятии в городе Чугуев Харьковской области
Украинские пожарные ликвидируют пожар на предприятии в городе Чугуев Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные ликвидируют пожар на предприятии в городе Чугуев Харьковской области
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Ряд британских и украинских офицеров ВСУ погибли при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области - на объекте хранились техника и топливо ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть", - сказал Лебедев.
Ранее координатор пророссийского подполья сообщил РИА Новости о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области, где ВСУ копило технику и топливо, а также базировался личный состав ВСУ и иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
