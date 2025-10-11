ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Ряд британских и украинских офицеров ВСУ погибли при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области - на объекте хранились техника и топливо ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.