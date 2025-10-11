https://ria.ru/20251011/vzryv-2047677996.html
При взрыве в Харьковской области погибли британские офицеры
При взрыве в Харьковской области погибли британские офицеры - РИА Новости, 11.10.2025
При взрыве в Харьковской области погибли британские офицеры
Ряд британских и украинских офицеров ВСУ погибли при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области - на объекте хранились техника... РИА Новости, 11.10.2025
