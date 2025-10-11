https://ria.ru/20251011/vzryv-2047677375.html
Появились подробности после взрыва на заводе с военными под Харьковом
Появились подробности после взрыва на заводе с военными под Харьковом - РИА Новости, 11.10.2025
Появились подробности после взрыва на заводе с военными под Харьковом
Около 58 получивших тяжелые ранения иностранных военных вывезли после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области, где располагались... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T10:00:00+03:00
2025-10-11T10:00:00+03:00
2025-10-11T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
харьковская область
харьков
чугуев
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150210/95/1502109598_115:0:1887:997_1920x0_80_0_0_420e2b3849eb5dc3695f5d15f905c8ab.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
харьков
чугуев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150210/95/1502109598_336:0:1665:997_1920x0_80_0_0_48dd2deb55adbc6571114b8b0a867fed.jpg
сергей лебедев, харьковская область, харьков, чугуев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Харьковская область, Харьков, Чугуев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Появились подробности после взрыва на заводе с военными под Харьковом
Появились детали после взрыва на заводе с иностранными военными под Харьковом