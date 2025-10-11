Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности после взрыва на заводе с военными под Харьковом - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/vzryv-2047677375.html
Появились подробности после взрыва на заводе с военными под Харьковом
Появились подробности после взрыва на заводе с военными под Харьковом - РИА Новости, 11.10.2025
Появились подробности после взрыва на заводе с военными под Харьковом
Около 58 получивших тяжелые ранения иностранных военных вывезли после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области, где располагались... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T10:00:00+03:00
2025-10-11T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
харьковская область
харьков
чугуев
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150210/95/1502109598_115:0:1887:997_1920x0_80_0_0_420e2b3849eb5dc3695f5d15f905c8ab.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
харьков
чугуев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150210/95/1502109598_336:0:1665:997_1920x0_80_0_0_48dd2deb55adbc6571114b8b0a867fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лебедев, харьковская область, харьков, чугуев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Харьковская область, Харьков, Чугуев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Появились подробности после взрыва на заводе с военными под Харьковом

Появились детали после взрыва на заводе с иностранными военными под Харьковом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСкорая помощь на Украине
Скорая помощь на Украине - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Скорая помощь на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Около 58 получивших тяжелые ранения иностранных военных вывезли после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области, где располагались военные ВСУ и НАТО, а также хранилась военная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
“После ночных взрывов (в Харьковской области – ред.) только иностранных военных с тяжёлыми ранениями вывезли около 58 человек”, - сказал Лебедев.
Ранее координатор пророссийского подполья сообщил РИА Новости о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области, где ВСУ копило технику и топливо, а также базировался личный состав ВСУ и иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевХарьковская областьХарьковЧугуевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала