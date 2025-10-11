Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 11.10.2025 (обновлено: 10:21 11.10.2025)
ВС России уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области
ВС России уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области - РИА Новости, 11.10.2025
ВС России уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области
Российские войска уничтожили британских и украинских офицеров на НПЗ в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 11.10.2025
харьковская область, харьков, чугуев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, Чугуев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области

ВС РФ нанесли удар по заводу под Харьковом. Среди погибших британцы

Украинские пожарные ликвидируют пожар на предприятии в городе Чугуев Харьковской области
Украинские пожарные ликвидируют пожар на предприятии в городе Чугуев Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные ликвидируют пожар на предприятии в городе Чугуев Харьковской области
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили британских и украинских офицеров на НПЗ в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть", — сказал он.
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном
1 августа, 03:55
Собеседник агентства уточнил, что предприятие атаковали ночью. Со среды ВСУ тайно наполняли емкости, готовясь к попытке прорыва. Вокруг города в ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава.
"Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов", — заявил Лебедев.
Кадр из обращения колумбийских наемников к президенту с просьбой спасти их с Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Колумбийские наемники попросили спасти их с Украины
5 октября, 21:56
После ударов с нефтеперерабатывающего завода вывезли около 58 иностранных военных, получивших тяжелые ранения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
