ВС России уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области
ВС России уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области
Российские войска уничтожили британских и украинских офицеров на НПЗ в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T09:57:00+03:00
2025-10-11T09:57:00+03:00
2025-10-11T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
чугуев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
харьков
чугуев
2025
Новости
ru-RU
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили британских и украинских офицеров на НПЗ в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков
. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что предприятие атаковали ночью. Со среды ВСУ тайно наполняли емкости, готовясь к попытке прорыва. Вокруг города в ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава.
"Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов", — заявил Лебедев.
После ударов с нефтеперерабатывающего завода вывезли около 58 иностранных военных, получивших тяжелые ранения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.