Украинские пожарные ликвидируют пожар на предприятии в городе Чугуев Харьковской области

Украинские пожарные ликвидируют пожар на предприятии в городе Чугуев Харьковской области

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные ликвидируют пожар на предприятии в городе Чугуев Харьковской области

ВС России уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили британских и украинских офицеров на НПЗ в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков . И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть", — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что предприятие атаковали ночью. Со среды ВСУ тайно наполняли емкости, готовясь к попытке прорыва. Вокруг города в ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава.

"Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов", — заявил Лебедев.

После ударов с нефтеперерабатывающего завода вывезли около 58 иностранных военных, получивших тяжелые ранения.