https://ria.ru/20251011/vsu-2047738486.html
В Курской области при атаке ВСУ на движущийся мотоцикл погиб мужчина
В Курской области при атаке ВСУ на движущийся мотоцикл погиб мужчина - РИА Новости, 11.10.2025
В Курской области при атаке ВСУ на движущийся мотоцикл погиб мужчина
Мужчина погиб после атаки ВСУ на движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района Курской области, сообщает глава региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T23:14:00+03:00
2025-10-11T23:14:00+03:00
2025-10-11T23:14:00+03:00
происшествия
суджанский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251011/gorlovka-2047715724.html
суджанский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, суджанский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Суджанский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке ВСУ на движущийся мотоцикл погиб мужчина
В Курской области при атаке дрона ВСУ на движущийся мотоцикл погиб мужчина