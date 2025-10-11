Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке ВСУ на движущийся мотоцикл погиб мужчина
23:14 11.10.2025
В Курской области при атаке ВСУ на движущийся мотоцикл погиб мужчина
Мужчина погиб после атаки ВСУ на движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района Курской области, сообщает глава региона Александр Хинштейн.
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мужчина погиб после атаки ВСУ на движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района Курской области, сообщает глава региона Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил глубокие соболезнования семье.
