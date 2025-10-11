Рейтинг@Mail.ru
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 11.10.2025
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами по всем фронтам — от материального обеспечения до неспособности противостоять российским дронам, рассказал немецкий...
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

NZZ: ВСУ столкнулись с глобальными проблемами по всем фронтам. Подробности

Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами по всем фронтам — от материального обеспечения до неспособности противостоять российским дронам, рассказал немецкий врач Бастиан Вейгель после поездки в зону СВО в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
"Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад", — поделился он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
Вчера, 20:04
По словам Вейгеля, украинские военные страдают от нехватки снабжения, поскольку поставки регулярно срываются из-за точных атак российских беспилотников. Дроны обходят системы электронных помех и поражают маршруты, по которым идет доставка снаряжения и продовольствия.
"Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться", — отметил врач.
Он добавил, что во многих подразделениях бойцы находятся на передовой более двух лет без ротации, остро не хватает медиков, а оставшийся персонал часто не обладает нужной квалификацией.
Кроме того, в ВСУ отсутствует эффективная система подготовки кадров, в частности, солдаты не умеют оказывать первую медицинскую помощь, что значительно увеличивает потери.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, перебрасывая на передовую наиболее боеспособные подразделения.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ
Вчера, 18:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
