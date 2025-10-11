https://ria.ru/20251011/vsu-2047735273.html
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости
. ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами по всем фронтам — от материального обеспечения до неспособности противостоять российским дронам, рассказал немецкий врач Бастиан Вейгель после поездки в зону СВО в интервью газете Neue Zürcher Zeitung
"Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад", — поделился он.
По словам Вейгеля, украинские военные страдают от нехватки снабжения, поскольку поставки регулярно срываются из-за точных атак российских беспилотников. Дроны обходят системы электронных помех и поражают маршруты, по которым идет доставка снаряжения и продовольствия.
"Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться", — отметил врач.
Он добавил, что во многих подразделениях бойцы находятся на передовой более двух лет без ротации, остро не хватает медиков, а оставшийся персонал часто не обладает нужной квалификацией.
Кроме того, в ВСУ
отсутствует эффективная система подготовки кадров, в частности, солдаты не умеют оказывать первую медицинскую помощь, что значительно увеличивает потери.
В сентябре Владимир Путин
отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, перебрасывая на передовую наиболее боеспособные подразделения.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы
