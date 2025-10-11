https://ria.ru/20251011/vsu-2047724794.html
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 11.10.2025
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
Около 250 тысяч украинских военных самовольно оставили части, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, ее слова передает издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2025
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
