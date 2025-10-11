В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО

Впечатляющая цифра. В Раде назвали число ушедших в самоволку военных

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные © AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные. Архивное фото