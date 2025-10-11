Рейтинг@Mail.ru
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 11.10.2025
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 11.10.2025
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
Около 250 тысяч украинских военных самовольно оставили части, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, ее слова передает издание "Страна.ua".
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО

Впечатляющая цифра. В Раде назвали число ушедших в самоволку военных

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Около 250 тысяч украинских военных самовольно оставили части, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, ее слова передает издание "Страна.ua".
"Впечатляющая цифра. Если ситуация будет развиваться таким образом, то довольно скоро количество СЗЧ (самовольное оставление части. — прим. ред.) может составить половину нашей армии", — отметила Безуглая.
Среди причин массового самовольного оставления части Безуглая назвала абсурдные приказы, некачественное обучение и бесчеловечное отношение командиров.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, "затыкая дыры" в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
