Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 11.10.2025 (обновлено: 18:28 11.10.2025)
Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ
В ВСУ провели структурную реформу, полностью ликвидировав оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ), сообщил главком
специальная военная операция на украине
в мире, россия, москва, александр сырский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, Александр Сырский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ

Главком ВСУ ликвидировал все оперативно-стратегические группировки. Что известно

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В ВСУ провели структурную реформу, полностью ликвидировав оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ), сообщил главком Александр Сырский в своем Telegram-канале.
"Вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований", — написал он.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
Вчера, 13:41
Ранее сегодня Сырский заявил о напряженной обстановке на линии фронта из-за наступления ВС России.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Источник объяснил, зачем Сырскому нужна реформа ВСУ
1 октября, 21:53
 
