Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ
Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ - РИА Новости, 11.10.2025
Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ
В ВСУ провели структурную реформу, полностью ликвидировав оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ), сообщил главком... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T18:16:00+03:00
2025-10-11T18:16:00+03:00
2025-10-11T18:28:00+03:00
Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ
Главком ВСУ ликвидировал все оперативно-стратегические группировки. Что известно