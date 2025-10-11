https://ria.ru/20251011/vsu-2047698277.html
В Курской области водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ
В Курской области водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ
Водитель грузовика погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
александр хинштейн
большесолдатский район
курская область
большесолдатский район
В Курской области водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ
Хинштейн: в Бирюковке Курской области водитель погиб при атаке дрона ВСУ