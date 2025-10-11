Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 11.10.2025 (обновлено: 14:14 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/vsu-2047696284.html
В Курской области при атаке дрона пострадали два человека
В Курской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 11.10.2025
В Курской области при атаке дрона пострадали два человека
Два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T14:13:00+03:00
2025-10-11T14:14:00+03:00
рыльский район
происшествия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046734589.html
рыльский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыльский район, происшествия, вооруженные силы украины, курская область, александр хинштейн
Рыльский район, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке дрона пострадали два человека

Хинштейн: в Рыльском районе при атаке БПЛА по автомобилю пострадали два человека

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 11 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Два человека пострадали от дрона ВСУ в Рыльском районе. Вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск-Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в Курской областной больнице, наши врачи оказывают необходимую помощь", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что супруг женщины получил незначительные травмы, он будет наблюдаться амбулаторно.
"Вновь обращаюсь к нашим людям: враг не дремлет и продолжает наносить подлые удары по мирному населению. Прошу, будьте осторожны, берегите себя и воздержитесь от поездок в приграничье!", - добавил глава региона.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Курской области ввели новый сигнал тревоги
6 октября, 23:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльский районПроисшествияВооруженные силы УкраиныКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала