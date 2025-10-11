https://ria.ru/20251011/vsu-2047696284.html
В Курской области при атаке дрона пострадали два человека
В Курской области при атаке дрона пострадали два человека - РИА Новости, 11.10.2025
В Курской области при атаке дрона пострадали два человека
Два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.10.2025
В Курской области при атаке дрона пострадали два человека
Хинштейн: в Рыльском районе при атаке БПЛА по автомобилю пострадали два человека
КУРСК, 11 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Два человека пострадали от дрона ВСУ
в Рыльском районе
. Вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск-Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в Курской областной больнице, наши врачи оказывают необходимую помощь", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что супруг женщины получил незначительные травмы, он будет наблюдаться амбулаторно.
"Вновь обращаюсь к нашим людям: враг не дремлет и продолжает наносить подлые удары по мирному населению. Прошу, будьте осторожны, берегите себя и воздержитесь от поездок в приграничье!", - добавил глава региона.