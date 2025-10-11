В Курской области при атаке дрона пострадали два человека

КУРСК, 11 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Два человека пострадали от дрона ВСУ Рыльском районе . Вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск-Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в Курской областной больнице, наши врачи оказывают необходимую помощь", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

Он уточнил, что супруг женщины получил незначительные травмы, он будет наблюдаться амбулаторно.