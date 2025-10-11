Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по объектам энергетики, работающим на ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 11.10.2025 (обновлено: 14:17 11.10.2025)
ВС России ударили по объектам энергетики, работающим на ВСУ
ВС России ударили по объектам энергетики, работающим на ВСУ - РИА Новости, 11.10.2025
ВС России ударили по объектам энергетики, работающим на ВСУ
Российские войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
украина
укрэнерго
киев
ВС России ударили по объектам энергетики, работающим на ВСУ

Цели в 148 районах. ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ и энергетики на Украине

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.

Удары наносились по целям в 148 районах.
Акция протеста жителей Киева из-за отключения света - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключения света
11:04

Как заявляли украинские власти, в субботу часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов. Также сообщалось о пожаре и перебоях с электричеством в Днепропетровске.

Другие пораженные цели:
  • места хранения вооружения и техники;
  • пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Биотуалеты доставили к зданию кабмина Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
К правительству Украины привезли биотуалеты из-за отсутствия воды
Вчера, 14:24
По данным Минобороны, ночью в пятницу армия нанесла массированный удар по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Он стал ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру в России.

В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Вчера, 09:52

Последствия вчерашнего удара

"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепрогэс в контролируемой Киевом части Запорожской области, где помимо этого повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
