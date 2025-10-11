ВС России ударили по объектам энергетики, работающим на ВСУ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Удары наносились по целям в 148 районах.
Как заявляли украинские власти, в субботу часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов. Также сообщалось о пожаре и перебоях с электричеством в Днепропетровске.
Другие пораженные цели:
- места хранения вооружения и техники;
- пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
По данным Минобороны, ночью в пятницу армия нанесла массированный удар по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Он стал ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру в России.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
Последствия вчерашнего удара
"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепрогэс в контролируемой Киевом части Запорожской области, где помимо этого повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
