Украинский пленный рассказал об отношении командования ВСУ к мирным жителям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 11.10.2025
Украинский пленный рассказал об отношении командования ВСУ к мирным жителям
Украинский пленный рассказал об отношении командования ВСУ к мирным жителям - РИА Новости, 11.10.2025
Украинский пленный рассказал об отношении командования ВСУ к мирным жителям
Командование ВСУ запрещает помогать оставшимся в Константиновке мирным жителям, практически все украинские чиновники выехали из Константиновки, рассказал солдат
специальная военная операция на украине
константиновка
константиновка
константиновка
Специальная военная операция на Украине, Константиновка
Украинский пленный рассказал об отношении командования ВСУ к мирным жителям

Пленный боевик ВСУ рассказал об отношении командования к мирным жителям. Детали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 окт – РИА Новости. Командование ВСУ запрещает помогать оставшимся в Константиновке мирным жителям, практически все украинские чиновники выехали из Константиновки, рассказал солдат 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Громов на записи, предоставленной РИА Новости.
Раннее РИА Новости сообщали, что бойцы 3-го армейского корпуса группировки войск "Южная" берут в плен украинских солдат под Константиновкой.
"Командование доводило, что оставшиеся мирные жители - это "сепары" и "ждуны". Они не заслуживают не то что эвакуации, но и простой помощи в виде воды и продуктов" - сообщил пленный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновка
 
 
