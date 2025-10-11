ЛУГАНСК, 11 окт – РИА Новости. Командование ВСУ запрещает помогать оставшимся в Константиновке мирным жителям, практически все украинские чиновники выехали из Константиновки, рассказал солдат 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Громов на записи, предоставленной РИА Новости.

"Командование доводило, что оставшиеся мирные жители - это "сепары" и "ждуны". Они не заслуживают не то что эвакуации, но и простой помощи в виде воды и продуктов" - сообщил пленный.