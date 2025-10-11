ВС России уничтожили установку ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

"Операторами ударных FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии была выявлена и уничтожена замаскированная зенитная самоходная установка противника. Кроме того, при выполнении задач по противодействию вражеским беспилотным средствам в воздушном пространстве тараном ликвидирован БпЛА типа “R-18”", — говорится в сообщении.