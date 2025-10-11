ВС России уничтожили установку ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе выполнения задач уничтожили замаскированную зенитную самоходную установку и вражеский беспилотный летательный аппарат "R-18" на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Операторами ударных FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии была выявлена и уничтожена замаскированная зенитная самоходная установка противника. Кроме того, при выполнении задач по противодействию вражеским беспилотным средствам в воздушном пространстве тараном ликвидирован БпЛА типа “R-18”", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, точным попаданием дронов российским военнослужащим удалось полностью вывести из строя боевую технику противника. Уничтожение БпЛА "R-18" предотвратило попытку ВСУ провести разведку и скорректировать артиллерийский огонь по позициям российских войск.
