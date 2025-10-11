При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя

Кроме того, ещё один мирный житель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения височной области и шеи от удара FPV-дрона по автомобилю на участке автодороги Ясные Зори — Бочковка. Попутным транспортом в тяжёлом состоянии его доставили в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в городскую больницу. Уточняется, что машина была повреждена.