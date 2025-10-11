При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгородском районе в посёлке Октябрьский при атаке беспилотника на частный дом мужчина получил баротравму. Бригада скорой оказала необходимую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался. От детонации загорелась кровля — возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
Кроме того, ещё один мирный житель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения височной области и шеи от удара FPV-дрона по автомобилю на участке автодороги Ясные Зори — Бочковка. Попутным транспортом в тяжёлом состоянии его доставили в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в городскую больницу. Уточняется, что машина была повреждена.
"В селе Лозовое Белгородского района в результате удара FPV-дрона огнём уничтожен частный дом", - добавил Гладков.
Также, он отметил, что в селе Мешковое Шебекинского округа автомобиль атакован FPV-дроном — машина получила повреждения. Посечены осколками гараж, а также остекление и кровли в двух частных домах. В селе Муром от детонации дрона повреждён легковой автомобиль.
Кроме этого, в городе Грайворон после детонации дрона повреждена конструкция на территории коммерческого объекта. Также уточняется, что в результате ещё нескольких атак БПЛА повреждены навес частного дома, две хозяйственные постройки и пять транспортных средств. Гладков сообщил, что в Грайворонском округе село Дунайка подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без электроэнергии. Также в селе Мокрая Орловка FPV-дрон ударил по автомобилю — транспортное средство повреждено, а в селе Смородино в результате атаки дрона выбиты окна, посечены крыша и забор частного дома. Кроме этого уточняется, что у припаркованного легкового автомобиля разбиты стёкла и посечён кузов. Губернатор отметил, что в селе Гора-Подол в результате сдетонировавшего FPV-дрона повреждены хозпостройка и одна машина. В селе Мощёное дрон атаковал частный дом — пробита крыша.
"В посёлке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия — различные повреждения зафиксированы у шести автомобилей. Кроме того, посечена кровля коммерческого объекта. В хуторе Плотвянка Волоконовского района после детонации дрона повреждены кровли двух частных домов", - добавил губернатор.
Уточняется, что в Ракитянском районе в посёлке Пролетарский в результате атаки беспилотника повреждены два грузовых автомобиля.
Также в селе Кукуевка Валуйского округа от ударов FPV-дронов повреждены автомобиль, ангар и одна единица сельхозтехники. В селе Казинка в результате детонации дрона повреждён навес коммерческого объекта. В хуторе Леоновка от удара дрона перебита линия электропередачи. Губернатор отметил, что аварийными бригадами электроснабжение восстановлено.