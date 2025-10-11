Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 11.10.2025 (обновлено: 18:03 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/vsu--2047714491.html
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 11.10.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T17:50:00+03:00
2025-10-11T18:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251011/ataka-2047714750.html
https://ria.ru/20251011/dron-2047700313.html
https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047702570.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Подробности

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгородском районе в посёлке Октябрьский при атаке беспилотника на частный дом мужчина получил баротравму. Бригада скорой оказала необходимую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался. От детонации загорелась кровля — возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке, тяжело ранен хирург
Вчера, 17:57
Кроме того, ещё один мирный житель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения височной области и шеи от удара FPV-дрона по автомобилю на участке автодороги Ясные Зори — Бочковка. Попутным транспортом в тяжёлом состоянии его доставили в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в городскую больницу. Уточняется, что машина была повреждена.
"В селе Лозовое Белгородского района в результате удара FPV-дрона огнём уничтожен частный дом", - добавил Гладков.
Также, он отметил, что в селе Мешковое Шебекинского округа автомобиль атакован FPV-дроном — машина получила повреждения. Посечены осколками гараж, а также остекление и кровли в двух частных домах. В селе Муром от детонации дрона повреждён легковой автомобиль.
Кроме этого, в городе Грайворон после детонации дрона повреждена конструкция на территории коммерческого объекта. Также уточняется, что в результате ещё нескольких атак БПЛА повреждены навес частного дома, две хозяйственные постройки и пять транспортных средств. Гладков сообщил, что в Грайворонском округе село Дунайка подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без электроэнергии. Также в селе Мокрая Орловка FPV-дрон ударил по автомобилю — транспортное средство повреждено, а в селе Смородино в результате атаки дрона выбиты окна, посечены крыша и забор частного дома. Кроме этого уточняется, что у припаркованного легкового автомобиля разбиты стёкла и посечён кузов. Губернатор отметил, что в селе Гора-Подол в результате сдетонировавшего FPV-дрона повреждены хозпостройка и одна машина. В селе Мощёное дрон атаковал частный дом — пробита крыша.
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника Лютый - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Дрон ВСУ дважды ударил по парку в центре Донецка
Вчера, 15:09
"В посёлке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия — различные повреждения зафиксированы у шести автомобилей. Кроме того, посечена кровля коммерческого объекта. В хуторе Плотвянка Волоконовского района после детонации дрона повреждены кровли двух частных домов", - добавил губернатор.
Уточняется, что в Ракитянском районе в посёлке Пролетарский в результате атаки беспилотника повреждены два грузовых автомобиля.
Также в селе Кукуевка Валуйского округа от ударов FPV-дронов повреждены автомобиль, ангар и одна единица сельхозтехники. В селе Казинка в результате детонации дрона повреждён навес коммерческого объекта. В хуторе Леоновка от удара дрона перебита линия электропередачи. Губернатор отметил, что аварийными бригадами электроснабжение восстановлено.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2025
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала