ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 11.10.2025
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили бронетехнику ВСУ на константиновском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
сша
россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили бронетехнику ВСУ на константиновском направлении, сообщило министерство обороны РФ.
Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами ударных БПЛА "Южной" группировки войск обнаружены и уничтожены ББМ "Козак" и БТР M113 производства США, которые подразделения 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ использовали для проведения ротаций личного состава. ББМ "Козак" 100-й омбр ВСУ был замечен в жилой застройке населенного Константиновка. БТР M113 производства США из состава 100 омбр ВСУ обнаружен в ходе перемещения южнее Константиновки", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что обе цели уничтожены с применением ударных FPV-дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
