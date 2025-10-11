https://ria.ru/20251011/vsu--2047691278.html
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ на Константиновском направлении
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили бронетехнику ВСУ на константиновском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2025
