ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 11.10.2025 (обновлено: 12:51 11.10.2025)
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 11.10.2025
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости, 11.10.2025
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дроновка, Иванополье, Яблоновка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
