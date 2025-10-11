https://ria.ru/20251011/vsu--2047687880.html
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 170 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости, 11.10.2025
