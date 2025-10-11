ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов.