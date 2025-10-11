https://ria.ru/20251011/vsu--2047687594.html
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 11.10.2025
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T12:45:00+03:00
2025-10-11T12:45:00+03:00
2025-10-11T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки