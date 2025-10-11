https://ria.ru/20251011/vsu--2047669888.html
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 11.10.2025
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском
Расчеты ударных БПЛА батальона специального назначения в составе группировки войск "Центр" уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском, рассказали... РИА Новости, 11.10.2025
Группировка "Центр" ВС России уничтожила боевую технику ВСУ под Красноармейском