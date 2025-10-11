Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 11.10.2025
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском
Расчеты ударных БПЛА батальона специального назначения в составе группировки войск "Центр" уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском, рассказали... РИА Новости, 11.10.2025
ВС России уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском

Группировка "Центр" ВС России уничтожила боевую технику ВСУ под Красноармейском

ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА батальона специального назначения в составе группировки войск "Центр" уничтожили боевую технику ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Операторы ударных дронов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" при взаимодействии с разведывательными подразделениями уничтожили бронированную технику украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что военнослужащие расчетов оперативно поразили несколько единиц вражеской техники, сорвав ротацию подразделений ВСУ на данном направлении.
