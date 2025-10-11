Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Константиновки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 11.10.2025
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Константиновки
Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Новатор" и БТР-4 ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщило Минобороны... РИА Новости, 11.10.2025
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Новатор" и БТР-4 ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщило Минобороны РФ.
"Мотострелки "Южной" группировки войск с помощью FPV-дронов уничтожили бронеавтомобиль и бронетранспортер ВСУ", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Бронеавтомобиль "Новатор" был поражён ударными беспилотниками в ходе проведения ротации личного состава в темное время суток, отмечает МО РФ. Украинский БТР-4 был замаскирован в окрестностях населенного пункта.
"В результате успешных действий наших операторов FPV-дронов техника и живая сила противника были уничтожены", - добавили в российском военном ведомстве.
