ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Константиновки
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 11.10.2025
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Константиновки
Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Новатор" и БТР-4 ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщило Минобороны... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:07:00+03:00
2025-10-11T08:07:00+03:00
2025-10-11T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
вооруженные силы украины
бтр-4
безопасность
россия
константиновка
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Константиновки
Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Константиновки