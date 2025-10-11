https://ria.ru/20251011/vsu--2047666110.html
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 11.10.2025
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Бойцы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:04:00+03:00
2025-10-11T08:04:00+03:00
2025-10-11T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
константиновка
россия
украина
константиновка
россия, украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, константиновка
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на важном направлении в зоне СВО
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщило Минобороны.
Цель атаковал расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии.
"После нескольких точных попаданий снарядов в склад противника произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта", — уточнили в ведомстве.
Также расчет FPV-дронов обнаружил противника, движущегося к российским позициям на транспорте.
"Операторы оперативно отработали по цели, в результате точного удара автомобиль противника был уничтожен", — отметили в министерстве.
Со своей стороны, FPV-дроны 71-й гвардейской мотострелковой дивизии атаковали замаскированную зенитную самоходную установку и БПЛА R-18.
Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск превратили в "дорогу смерти" около 20 километров трассы Дружковка — Константиновка, стремясь изолировать ВСУ во втором из указанных городов. Как сообщил на прошлой неделе президент Владимир Путин, армия зашла в Константиновку.