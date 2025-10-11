ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщило Минобороны.

Цель атаковал расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии.

"После нескольких точных попаданий снарядов в склад противника произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта", — уточнили в ведомстве.

Также расчет FPV-дронов обнаружил противника, движущегося к российским позициям на транспорте.

"Операторы оперативно отработали по цели, в результате точного удара автомобиль противника был уничтожен", — отметили в министерстве.

Со своей стороны, FPV-дроны 71-й гвардейской мотострелковой дивизии атаковали замаскированную зенитную самоходную установку и БПЛА R-18.