Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 11.10.2025 (обновлено: 08:43 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/vsu--2047666110.html
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 11.10.2025
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Бойцы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:04:00+03:00
2025-10-11T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047668284_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d97e5198804e49b977300203dd8045d.jpg
https://ria.ru/20251009/obstanovka-2047089186.html
https://ria.ru/20251008/svo-2046805938.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар по зенитной установке ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Удар по зенитной установке ВСУ на краматорско-дружковском направлении
2025-10-11T08:04
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047668284_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9cd396e7cec5a2eee83bd959dde847c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Константиновка
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на важном направлении в зоне СВО

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщило Минобороны.
Цель атаковал расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" 6-й мотострелковой дивизии.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
9 октября, 08:00
"После нескольких точных попаданий снарядов в склад противника произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта", — уточнили в ведомстве.
Также расчет FPV-дронов обнаружил противника, движущегося к российским позициям на транспорте.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Есть всего несколько секунд". Кто охотится на летящие в Россию дроны ВСУ
8 октября, 08:00
"Операторы оперативно отработали по цели, в результате точного удара автомобиль противника был уничтожен", — отметили в министерстве.
Со своей стороны, FPV-дроны 71-й гвардейской мотострелковой дивизии атаковали замаскированную зенитную самоходную установку и БПЛА R-18.

Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск превратили в "дорогу смерти" около 20 километров трассы Дружковка — Константиновка, стремясь изолировать ВСУ во втором из указанных городов. Как сообщил на прошлой неделе президент Владимир Путин, армия зашла в Константиновку.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКонстантиновка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала