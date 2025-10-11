Воробьев: в Подмосковье впервые отмечается День многодетной семьи

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Московская область впервые отмечает День многодетной семьи, на сегодняшний день в регионе проживают 114 тысяч семей с таким статусом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня в Подмосковье мы впервые отмечаем День многодетной семьи — праздник, который теперь будем проводить ежегодно 11 октября. В регионе 114 тысяч многодетных семей, которые воспитывают свыше 368 тысяч детей. Это тысячи историй любви, взаимопомощи и настоящего подвига родителей", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что для поддержки таких семей в Подмосковье действует комплекс мер: от льгот на школьное питание и бесплатного проезда в общественном транспорте до ежемесячных выплат, организации отдыха и оздоровления детей, а также адресной помощи в решении бытовых вопросов.

"С Днем многодетной семьи! Спасибо вам, родители, за любовь, терпение и огромное сердце. Вы делаете наше Подмосковье сильнее, добрее и теплее. Пусть каждый день приносит радость, здоровье, поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Мы рядом — для вас и ваших детей!" – написал Воробьев.