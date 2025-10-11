Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: в Подмосковье впервые отмечается День многодетной семьи - РИА Новости, 11.10.2025
Новости Подмосковья
 
15:39 11.10.2025
Воробьев: в Подмосковье впервые отмечается День многодетной семьи
Воробьев: в Подмосковье впервые отмечается День многодетной семьи
Московская область впервые отмечает День многодетной семьи, на сегодняшний день в регионе проживают 114 тысяч семей с таким статусом, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.10.2025
андрей воробьев, московская область (подмосковье), семья
Воробьев: в Подмосковье впервые отмечается День многодетной семьи

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: в регионе 114 тысяч многодетных семей

Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Московская область впервые отмечает День многодетной семьи, на сегодняшний день в регионе проживают 114 тысяч семей с таким статусом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сегодня в Подмосковье мы впервые отмечаем День многодетной семьи — праздник, который теперь будем проводить ежегодно 11 октября. В регионе 114 тысяч многодетных семей, которые воспитывают свыше 368 тысяч детей. Это тысячи историй любви, взаимопомощи и настоящего подвига родителей", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что для поддержки таких семей в Подмосковье действует комплекс мер: от льгот на школьное питание и бесплатного проезда в общественном транспорте до ежемесячных выплат, организации отдыха и оздоровления детей, а также адресной помощи в решении бытовых вопросов.
"С Днем многодетной семьи! Спасибо вам, родители, за любовь, терпение и огромное сердце. Вы делаете наше Подмосковье сильнее, добрее и теплее. Пусть каждый день приносит радость, здоровье, поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Мы рядом — для вас и ваших детей!" – написал Воробьев.
Ранее, 9 октября, Мособлдума приняла закон об установлении в Подмосковье нового праздника - Дня многодетной семьи. Как пояснил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, праздник будет отмечаться 11 октября, когда православная церковь отмечает память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
Свыше 25 тысяч наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали жителям региона
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Семья
 
 
