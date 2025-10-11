https://ria.ru/20251011/voennye-2047738329.html
Число погибших пакистанских военных увеличилось до 12 человек
Число погибших пакистанских военных увеличилось до 12 человек - РИА Новости, 11.10.2025
Число погибших пакистанских военных увеличилось до 12 человек
Число погибших военных Пакистана в результате столкновений с афганскими силами выросло до 12 человек, передает новостной портал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T23:11:00+03:00
2025-10-11T23:11:00+03:00
2025-10-11T23:11:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
кандагар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323513_0:222:3085:1957_1920x0_80_0_0_4539e4e8b1dc888640ce15fadd25c0b1.jpg
https://ria.ru/20251011/afganistan-2047732286.html
пакистан
афганистан
кандагар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323513_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_f9a1a513e616317583bd75f9502e6776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, афганистан, кандагар
В мире, Пакистан, Афганистан, Кандагар
Число погибших пакистанских военных увеличилось до 12 человек
Tolo News: число погибших пакистанских военных выросло до 12 человек