Число погибших пакистанских военных увеличилось до 12 человек
23:11 11.10.2025
Число погибших пакистанских военных увеличилось до 12 человек
Число погибших военных Пакистана в результате столкновений с афганскими силами выросло до 12 человек, передает новостной портал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2025
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Число погибших военных Пакистана в результате столкновений с афганскими силами выросло до 12 человек, передает новостной портал Tolo News со ссылкой на источники.
"Источники в силах безопасности сообщили, что в сегодняшнем столкновении между силами Афганистана и Пакистана погибли 12 пакистанских военнослужащих", - говорится в сообщении новостного портала.
Отмечается, что вооруженным силам Афганистана удалось в боях захватить один миномёт, а в районе Кандагара афганскими военным сдались пять пакистанских военнослужащих.
Tolo news вечером в субботу сообщил, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Конфликт на границе начался после того, как ранее власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории.
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Афганистан завершил "операцию возмездия" против Пакистана
