Винодел рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе вина

ГЕЛЕНДЖИК, 11 окт — РИА Новости. Выбирая вино в магазине, необходимо учитывать сорт винограда, регион производства и год урожая, рассказала РИА Новости главный энолог винодельни "Скалистый Берег" Ирина Яковенко.

"Я всегда обращаю внимание, в первую очередь, на сорт винограда, потому что, когда есть цель купить вино для какого-то случая или блюда, здесь уже есть задумка, в каком стиле должно быть вино. Соответственно, смотрю на сорт. Смотрю на регион, потому что каждый регион дает свой стиль вина, как правило", — рассказала она.

"Тогда, во вторую очередь, это год урожая, потому что хочется либо посвежее, либо постарше вино. Дальше на контрэтикетке обязательно читаю информацию, либо если нет на контрэтикетке, то в интернете выдержку в бочке, потому что тоже есть предпочтение", — добавила она.

Яковенко напомнила, что каждый сорт имеет свои определенные характеристики. При этом его можно заменить на другой, похожий. Например, вместо совиньон-блан можно выбрать семильон, так как они наиболее схожи по стилю.