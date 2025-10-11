Рейтинг@Mail.ru
06:51 11.10.2025
Винодел рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе вина
Выбирая вино в магазине, необходимо учитывать сорт винограда, регион производства и год урожая, рассказала РИА Новости главный энолог винодельни "Скалистый... РИА Новости, 11.10.2025
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае. Архивное фото
ГЕЛЕНДЖИК, 11 окт — РИА Новости. Выбирая вино в магазине, необходимо учитывать сорт винограда, регион производства и год урожая, рассказала РИА Новости главный энолог винодельни "Скалистый Берег" Ирина Яковенко.
"Я всегда обращаю внимание, в первую очередь, на сорт винограда, потому что, когда есть цель купить вино для какого-то случая или блюда, здесь уже есть задумка, в каком стиле должно быть вино. Соответственно, смотрю на сорт. Смотрю на регион, потому что каждый регион дает свой стиль вина, как правило", — рассказала она.
"Тогда, во вторую очередь, это год урожая, потому что хочется либо посвежее, либо постарше вино. Дальше на контрэтикетке обязательно читаю информацию, либо если нет на контрэтикетке, то в интернете выдержку в бочке, потому что тоже есть предпочтение", — добавила она.
Яковенко напомнила, что каждый сорт имеет свои определенные характеристики. При этом его можно заменить на другой, похожий. Например, вместо совиньон-блан можно выбрать семильон, так как они наиболее схожи по стилю.
"Скалистый берег" — винодельня, расположенная в Краснодарском крае, с общей площадью виноградников 120 гектаров. Производство является участником проекта "Большое русское вино" и партером крупнейшего дистрибьютора алкоголя Simple Group.
