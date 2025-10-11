Орбан опубликовал шуточную "рекламу" телефона от Зеленского

БУДАПЕШТ, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом шуточную видеозапись, где Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением, названный по имени венгерской оппозиционной партии "Тиса" тисафоном.
В пятницу Орбан заявил, что украинские спецслужбы внедрились в венгерскую общественную жизнь и "залезли к венграм в смартфоны", чтобы привести к власти на парламентских выборах 2026 года поддерживаемую Брюсселем оппозиционную партию "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз.
На сгенерированной видеозаписи "Зеленский" со сцены на венгерском языке с сильным украинским акцентом представляет новый "тисафон", на экране которого изображены герб Украины и эмблема партии "Тиса". Мадьяр сидит в зале и аплодирует ему.
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
