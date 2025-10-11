Рейтинг@Mail.ru
Орбан опубликовал шуточную "рекламу" телефона от Зеленского - РИА Новости, 11.10.2025
13:20 11.10.2025 (обновлено: 14:41 11.10.2025)
Орбан опубликовал шуточную "рекламу" телефона от Зеленского
Орбан опубликовал шуточную "рекламу" телефона от Зеленского - РИА Новости, 11.10.2025
Орбан опубликовал шуточную "рекламу" телефона от Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом шуточную видеозапись, где Владимир Зеленский представляет смартфон с... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T13:20:00+03:00
2025-10-11T14:41:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
украина
венгрия
брюссель
в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто
Орбан опубликовал шуточную "рекламу" телефона от Зеленского

Орбан опубликовал шуточный ролик с Зеленским

БУДАПЕШТ, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом шуточную видеозапись, где Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением, названный по имени венгерской оппозиционной партии "Тиса" тисафоном.
В пятницу Орбан заявил, что украинские спецслужбы внедрились в венгерскую общественную жизнь и "залезли к венграм в смартфоны", чтобы привести к власти на парламентских выборах 2026 года поддерживаемую Брюсселем оппозиционную партию "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз.
Обложка журнала NV - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Захарова отреагировала на святой образ Зеленского на обложке журнала
18 сентября, 10:53
На сгенерированной видеозаписи "Зеленский" со сцены на венгерском языке с сильным украинским акцентом представляет новый "тисафон", на экране которого изображены герб Украины и эмблема партии "Тиса". Мадьяр сидит в зале и аплодирует ему.
"А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве. Тисафон. Сделано на Украине. Дистрибьютер Петер Мадьяр", — говорит "Зеленский".
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского
4 июля, 06:04
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского
4 июля, 06:04
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
 
 
