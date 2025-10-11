Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла попросила СБ ООН подтвердить суверенитет страны - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/venesuela-2047641884.html
Венесуэла попросила СБ ООН подтвердить суверенитет страны
Венесуэла попросила СБ ООН подтвердить суверенитет страны - РИА Новости, 11.10.2025
Венесуэла попросила СБ ООН подтвердить суверенитет страны
Венесуэла на фоне агрессии США просит Совбез ООН вмешаться в ситуацию и резолюцией подтвердить суверенитет и независимость страны, сообщил постпред страны при... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T00:16:00+03:00
2025-10-11T00:16:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
карибский бассейн
дональд трамп
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68319/63/683196323_0:1028:1601:1928_1920x0_80_0_0_0dc5c6af2c0f89bb8d994643d521b682.jpg
https://ria.ru/20251010/venesuela-2047637378.html
https://ria.ru/20251010/postpred-2047636966.html
сша
венесуэла
карибский бассейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68319/63/683196323_0:800:1601:2000_1920x0_80_0_0_06469f52f11993aa198cd5fda8ee5b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, дональд трамп, оон, совет безопасности оон
В мире, США, Венесуэла, Карибский бассейн, Дональд Трамп, ООН, Совет Безопасности ООН
Венесуэла попросила СБ ООН подтвердить суверенитет страны

Постпред Монкада: Венесуэла просит СБ ООН вмешаться в связи с агрессией США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 11 окт - РИА Новости. Венесуэла на фоне агрессии США просит Совбез ООН вмешаться в ситуацию и резолюцией подтвердить суверенитет и независимость страны, сообщил постпред страны при ООН Самуэль Монкада.
"Совет должен определить наличие угрозы международному миру и безопасности в связи с нынешней военной эскалацией со стороны США в Карибском бассейне. Во-вторых, Совет должен принять необходимые меры, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации на местах. И в-третьих, принять резолюцию в которой все его члены, включая Соединенные Штаты, обязались бы уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Венесуэлы", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Территория посольства США в Каракасе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Венесуэла будет защищаться в случае атаки США, заявили в постпреде при ООН
Вчера, 23:29
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Территория посольства США в Каракасе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Постпред Венесуэлы в ООН назвал удары США по судам внесудебными расправами
Вчера, 23:27
 
В миреСШАВенесуэлаКарибский бассейнДональд ТрампООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала