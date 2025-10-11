Венесуэла попросила СБ ООН подтвердить суверенитет страны

ООН, 11 окт - РИА Новости. Венесуэла на фоне агрессии США просит Совбез ООН вмешаться в ситуацию и резолюцией подтвердить суверенитет и независимость страны, сообщил постпред страны при ООН Самуэль Монкада.
"Совет должен определить наличие угрозы международному миру и безопасности в связи с нынешней военной эскалацией со стороны США в Карибском бассейне. Во-вторых, Совет должен принять необходимые меры, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации на местах. И в-третьих, принять резолюцию в которой все его члены, включая Соединенные Штаты, обязались бы уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Венесуэлы", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.