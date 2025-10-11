В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов

ВАРШАВА, 11 окт — РИА Новости. Польская оппозиция проводит крупную акцию протеста против мигрантов, передает корреспондент РИА Новости.

На Замковой площади в центре Варшавы собралось несколько тысяч человек, в основном сторонники партии "Право и справедливость" (PiS) во главе с ее лидером Ярославом Качиньским , экс-премьерами Матеушем Моравецким и Беатой Шидло.

Они принесли плакаты с критикой правительства и миграционной политики, на них написано: "Здесь Польша, а не Брюссель", "Здесь не рады Мохаммаду", " Туск — немецкий агент". Выступая перед собравшимися, Качиньский заявил, что выполнение миграционного пакта Евросоюза приведет к резкому росту уличной преступности.

"Не дайте себя обмануть. Их пакт приведет к тому, что наша спокойная жизнь кончится. И не будет видать конца ситуации, когда просто выйти на улицы будет проблемой", — сказал лидер PiS.

В свою очередь, представители правящей коалиции Польши обвинили "Право и справедливость" в прибытии в страну большого количества незаконных мигрантов.

"Только Ярослав Качиньский способен привлечь рекордное количество мигрантов в Польшу, а затем призвать к протесту против миграции", — написал премьер Дональд Туск в соцсети Х.

При этом глава польского МИД Радослав Сикорский в субботу заявил, что республика уже сократила на 50 процентов количество виз, выдаваемых гражданам стран Африки и Азии.

В 2023 году в Польше разразился "визовый скандал". Расследование показало, что отдельные сотрудники дипломатических и консульских учреждений за вознаграждение ускоренно выдавали документы гражданам стран Азии, Африки и Ближнего Востока . По различным оценкам, всего с нарушениями могли выдать до 350 тысяч виз.