В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов
В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов - РИА Новости, 11.10.2025
В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов
Польская оппозиция проводит крупную акцию протеста против мигрантов, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-11T15:57:00+03:00
2025-10-11T15:57:00+03:00
2025-10-11T16:35:00+03:00
Крупная акция протеста польской оппозиции в Варшаве
Польская оппозиция проводит крупную антиимигрантскую уличную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости. На Замковой площади в центре Варшавы собрались несколько тысяч человек: в основном сторонники оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) во главе с ее лидером Ярославом Качиньским.
В свою очередь, представители правящей коалиции обвиняют именно PiS в прибытии в республику большого количества незаконных мигрантов.
В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов
ВАРШАВА, 11 окт — РИА Новости. Польская оппозиция проводит крупную акцию протеста против мигрантов, передает корреспондент РИА Новости.
На Замковой площади в центре Варшавы собралось несколько тысяч человек, в основном сторонники партии "Право и справедливость" (PiS) во главе с ее лидером Ярославом Качиньским
, экс-премьерами Матеушем Моравецким и Беатой Шидло.
Они принесли плакаты с критикой правительства и миграционной политики, на них написано: "Здесь Польша, а не Брюссель", "Здесь не рады Мохаммаду", "Туск — немецкий агент". Выступая перед собравшимися, Качиньский заявил, что выполнение миграционного пакта Евросоюза приведет к резкому росту уличной преступности.
"Не дайте себя обмануть. Их пакт приведет к тому, что наша спокойная жизнь кончится. И не будет видать конца ситуации, когда просто выйти на улицы будет проблемой", — сказал лидер PiS.
В свою очередь, представители правящей коалиции Польши обвинили "Право и справедливость" в прибытии в страну большого количества незаконных мигрантов.
"Только Ярослав Качиньский способен привлечь рекордное количество мигрантов в Польшу, а затем призвать к протесту против миграции", — написал премьер Дональд Туск в соцсети Х.
При этом глава польского МИД Радослав Сикорский
в субботу заявил, что республика уже сократила на 50 процентов количество виз, выдаваемых гражданам стран Африки и Азии.
В 2023 году в Польше разразился "визовый скандал". Расследование показало, что отдельные сотрудники дипломатических и консульских учреждений за вознаграждение ускоренно выдавали документы гражданам стран Азии, Африки и Ближнего Востока
. По различным оценкам, всего с нарушениями могли выдать до 350 тысяч виз.
В центре внимания следствия оказался бывший замглавы МИД Польши Петр Вавжик, который курировал консульские вопросы. Правительство провело кадровые перестановки в министерстве, ужесточило внутренние проверки и расторгло контракты с некоторыми посредниками.