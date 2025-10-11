Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 11.10.2025 (обновлено: 16:35 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/varshava-2047704659.html
В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов
В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов - РИА Новости, 11.10.2025
В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов
Польская оппозиция проводит крупную акцию протеста против мигрантов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T15:57:00+03:00
2025-10-11T16:35:00+03:00
в мире
польша
африка
азия
ярослав качиньский
матеуш моравецкий
беата шидло
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047705457_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f064232f672605b1c8237cdd9617a45d.jpg
https://ria.ru/20250920/belorussija-2043192133.html
https://ria.ru/20250714/oruzhie-2029082124.html
https://ria.ru/20250725/polsha-2031440145.html
https://ria.ru/20250425/lukashenko-2013429231.html
польша
африка
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Крупная акция протеста польской оппозиции в Варшаве
Польская оппозиция проводит крупную антиимигрантскую уличную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости. На Замковой площади в центре Варшавы собрались несколько тысяч человек: в основном сторонники оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) во главе с ее лидером Ярославом Качиньским. В свою очередь, представители правящей коалиции обвиняют именно PiS в прибытии в республику большого количества незаконных мигрантов.
2025-10-11T15:57
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047705457_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8b650fc67d3552ee12c34c2b23cc0785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, африка, азия, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, беата шидло, право и справедливость, дональд туск
В мире, Польша, Африка, Азия, Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, Беата Шидло, Право и справедливость, Дональд Туск
В Варшаве проходит крупная акция протеста против мигрантов

В Варшаве оппозиция проводит акцию протеста против мигрантов

Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 11 окт — РИА Новости. Польская оппозиция проводит крупную акцию протеста против мигрантов, передает корреспондент РИА Новости.
На Замковой площади в центре Варшавы собралось несколько тысяч человек, в основном сторонники партии "Право и справедливость" (PiS) во главе с ее лидером Ярославом Качиньским, экс-премьерами Матеушем Моравецким и Беатой Шидло.
Тоннель под землей, прорытый нелегальными мигрантами с целью попасть из Белоруссии в Польшу - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Нелегалы прорыли тоннель, пытаясь попасть из Белоруссии в Польшу
20 сентября, 15:46
Они принесли плакаты с критикой правительства и миграционной политики, на них написано: "Здесь Польша, а не Брюссель", "Здесь не рады Мохаммаду", "Туск — немецкий агент". Выступая перед собравшимися, Качиньский заявил, что выполнение миграционного пакта Евросоюза приведет к резкому росту уличной преступности.
"Не дайте себя обмануть. Их пакт приведет к тому, что наша спокойная жизнь кончится. И не будет видать конца ситуации, когда просто выйти на улицы будет проблемой", — сказал лидер PiS.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Министр обороны Польши похвалил солдат, применивших оружие против мигрантов
14 июля, 17:57
В свою очередь, представители правящей коалиции Польши обвинили "Право и справедливость" в прибытии в страну большого количества незаконных мигрантов.
"Только Ярослав Качиньский способен привлечь рекордное количество мигрантов в Польшу, а затем призвать к протесту против миграции", — написал премьер Дональд Туск в соцсети Х.
При этом глава польского МИД Радослав Сикорский в субботу заявил, что республика уже сократила на 50 процентов количество виз, выдаваемых гражданам стран Африки и Азии.
Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Качиньский предложил польским националистам подписать декларацию
25 июля, 15:30
В 2023 году в Польше разразился "визовый скандал". Расследование показало, что отдельные сотрудники дипломатических и консульских учреждений за вознаграждение ускоренно выдавали документы гражданам стран Азии, Африки и Ближнего Востока. По различным оценкам, всего с нарушениями могли выдать до 350 тысяч виз.
В центре внимания следствия оказался бывший замглавы МИД Польши Петр Вавжик, который курировал консульские вопросы. Правительство провело кадровые перестановки в министерстве, ужесточило внутренние проверки и расторгло контракты с некоторыми посредниками.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов
25 апреля, 15:21
 
В миреПольшаАфрикаАзияЯрослав КачиньскийМатеуш МоравецкийБеата ШидлоПраво и справедливостьДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала