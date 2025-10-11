Комбриг ВСУ в тылу получает три тысячи долларов в месяц, сообщил источник

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Евгений Солодаев получает зарплату в 130 тысяч гривен в месяц (более 3 тысяч долларов), а его жена - 40 тысяч гривен (более 850 долларов), тогда как украинские военные вынуждены подрабатывать таксистами, чтобы свести концы с концами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На сегодняшний день комбриг Солодаев, будучи в тылу далеко от линии боевого соприкосновения, официально получает около 130 тысяч гривен в месяц. Его жена-делопроизводитель, сидя в пункте постоянной дислокации, зарабатывает порядка 40 тысяч гривен, что намного больше чем у обычного украинского военного, которые вынуждены сводить концы с концами, подрабатывая в такси", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что именно такие суммы указаны в декларации Солодаева за 2025 год.

В 2017 году Солодаев был на должности заместителя командира почетного батальона и в год получил доход свыше 15 миллионов гривен (более 360 тысяч долларов).