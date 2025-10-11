Рейтинг@Mail.ru
Комбриг ВСУ в тылу получает три тысячи долларов в месяц, сообщил источник
20:58 11.10.2025 (обновлено: 21:02 11.10.2025)
Комбриг ВСУ в тылу получает три тысячи долларов в месяц, сообщил источник
в мире, вооруженные силы украины, украина
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Евгений Солодаев получает зарплату в 130 тысяч гривен в месяц (более 3 тысяч долларов), а его жена - 40 тысяч гривен (более 850 долларов), тогда как украинские военные вынуждены подрабатывать таксистами, чтобы свести концы с концами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На сегодняшний день комбриг Солодаев, будучи в тылу далеко от линии боевого соприкосновения, официально получает около 130 тысяч гривен в месяц. Его жена-делопроизводитель, сидя в пункте постоянной дислокации, зарабатывает порядка 40 тысяч гривен, что намного больше чем у обычного украинского военного, которые вынуждены сводить концы с концами, подрабатывая в такси", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
Вчера, 20:04
Он отметил, что именно такие суммы указаны в декларации Солодаева за 2025 год.
В 2017 году Солодаев был на должности заместителя командира почетного батальона и в год получил доход свыше 15 миллионов гривен (более 360 тысяч долларов).
"Более того, его жена Солодаева Татьяна Николаева (2 августа1987 г.р.) за тот же год заработала более 5миллионов гривен (более 120 тысяч долларов) будучи в должности делопроизводителя все того же батальона, где служил ее муж", - сказал собеседник агентства.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ
Вчера, 18:16
 
