Рейтинг@Mail.ru
Менее половины украинцев готовы вернуться домой, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/ukraina-2047727284.html
Менее половины украинцев готовы вернуться домой, показал опрос
Менее половины украинцев готовы вернуться домой, показал опрос - РИА Новости, 11.10.2025
Менее половины украинцев готовы вернуться домой, показал опрос
Менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой даже при "самом оптимистичном сценарии", свидетельствуют результаты опроса исследовательского института IFO. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T20:27:00+03:00
2025-10-11T20:27:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
элла либанова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000222246_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_5e999e3a5d71b7129a9684053cd2f026.jpg
https://ria.ru/20251010/vsu-2047631451.html
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047065784.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000222246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a62998d053f74a5eb0dd67ac98daba74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, элла либанова
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Элла Либанова
Менее половины украинцев готовы вернуться домой, показал опрос

Опрос показал, сколько украинцев готовы вернуться домой

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой даже при "самом оптимистичном сценарии", свидетельствуют результаты опроса исследовательского института IFO.
Согласно сообщению IFO, при "самом оптимистичном сценарии" почти каждый второй украинский беженец (47%) был бы готов вернуться в страну, "если бы Украина вернулась к границам 1991 года, получила гарантии безопасности благодаря вступлению в НАТО, имела бы перспективу вступления в ЕС, улучшила бы возможности на рынке труда и боролась бы с коррупцией".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Украинским военным не хватает довольствия на содержание семей
10 октября, 22:12
При этом в отсутствии этих условий в страну были бы готовы вернуться лишь 3% респондентов.
В опросе приняли участие 2543 украинских беженца из 30 европейских стран.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Опрос показал отношение украинцев к деятельности фракции Зеленского
8 октября, 14:38
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЭлла Либанова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала