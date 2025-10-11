Менее половины украинцев готовы вернуться домой, показал опрос

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой даже при "самом оптимистичном сценарии", свидетельствуют результаты опроса исследовательского института IFO.
Согласно сообщению IFO, при "самом оптимистичном сценарии" почти каждый второй украинский беженец (47%) был бы готов вернуться в страну, "если бы Украина вернулась к границам 1991 года, получила гарантии безопасности благодаря вступлению в НАТО, имела бы перспективу вступления в ЕС, улучшила бы возможности на рынке труда и боролась бы с коррупцией".
При этом в отсутствии этих условий в страну были бы готовы вернуться лишь 3% респондентов.
В опросе приняли участие 2543 украинских беженца из 30 европейских стран.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.