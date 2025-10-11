Менее половины украинцев готовы вернуться домой, показал опрос

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой даже при "самом оптимистичном сценарии", свидетельствуют результаты опроса исследовательского института IFO.

При этом в отсутствии этих условий в страну были бы готовы вернуться лишь 3% респондентов.