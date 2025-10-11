Отопительный сезон на Украине будут откладывать, заявили в Раде

«

"Максимально будут стараться отсрочить. <...> С газом проблемы будут, особенно учитывая последние удары по добыче, соответственно (будут. — Прим. ред.) проблемы с балансом, газа не будет хватать, его будут экономить. Следовательно, чем позже войдут в отопительный сезон — меньше его спалят. Поэтому правдами и неправдами начало отопительного сезона будут откладывать", — сказал он.