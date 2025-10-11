Отопительный сезон на Украине будут откладывать, заявили в Раде

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа, заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Телеграф".
"Максимально будут стараться отсрочить. <...> С газом проблемы будут, особенно учитывая последние удары по добыче, соответственно (будут. — Прим. ред.) проблемы с балансом, газа не будет хватать, его будут экономить. Следовательно, чем позже войдут в отопительный сезон — меньше его спалят. Поэтому правдами и неправдами начало отопительного сезона будут откладывать", — сказал он.
Мэр Львова Андрей Садовой накануне сообщил, что коммунальные предприятия города в ближайшие несколько недель не смогут подавать отопление в дома из-за дефицита газа.
Эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук 7 октября заявил, что республике не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
