15:05 11.10.2025
Депутат Рады рассказала о конфликте Ермака с Будановым*
Депутат Рады рассказала о конфликте Ермака с Будановым*
в мире, андрей ермак, владимир зеленский, михаил федоров, министерство обороны украины, верховная рада украины
В мире, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Министерство обороны Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады рассказала о конфликте Ермака с Будановым*

Депутат Рады Безуглая рассказала о конфликтах Ермака с украинскими чиновниками

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет личные конфликты с руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым* и вице-премьером страны Михаилом Федоровым, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
"У Андрея Борисовича (Ермака - ред.) довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова* и Михаила Федорова", - сказала она в интервью украинской журналистке Юлии Забелиной, опубликованном на её YouTube-канале.
Деталей о причинах конфликтов Безуглая не назвала.
В июле колумнист газеты Washington Post и писатель Дэвид Игнатиус, ссылаясь на украинские источники, сообщил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стремится "закрутить гайки" в отношении несогласных с киевским режимом, среди которых журналист упоминал руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова*, а также других чиновников украинской разведки.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В миреАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
