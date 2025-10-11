Рейтинг@Mail.ru
На Украине оценили эффективность систем ПВО Patriot
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 11.10.2025
На Украине оценили эффективность систем ПВО Patriot
Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до 6%, сообщил украинский телеканал "Еспрессо", ссылаясь на комментарий украинского генерал-лейтенанта в...
специальная военная операция на украине
украина
россия
игорь романенко
вооруженные силы украины
украина
россия
2025
На Украине оценили эффективность систем ПВО Patriot

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до 6%, сообщил украинский телеканал "Еспрессо", ссылаясь на комментарий украинского генерал-лейтенанта в отставке, экс-заместителя главы украинского генштаба Игоря Романенко.
"По его (Романенко - ред.) словам, эффективность уничтожения модифицированной баллистики нашими батареями Patriot упала с 42 до 6%", - говорится в материале на сайте "Еспрессо".
Причинами провалов украинского ПВО Романенко видит постоянную модификацию российских ракет. По его словам, обновленные ракеты держат большую скорость на конечном этапе полета и активно маневрируют, что усложняет их перехват.
В августе председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов признал, что подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Владимир Зеленский
Прошлой зимой у ВСУ была только одна ракета для Patriot, заявил Зеленский
10 октября, 22:20
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
