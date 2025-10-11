https://ria.ru/20251011/ukraina-2047697764.html
На Украине оценили эффективность систем ПВО Patriot
На Украине оценили эффективность систем ПВО Patriot - РИА Новости, 11.10.2025
На Украине оценили эффективность систем ПВО Patriot
Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до 6%, сообщил украинский телеканал "Еспрессо", ссылаясь на комментарий украинского генерал-лейтенанта в... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T14:27:00+03:00
2025-10-11T14:27:00+03:00
2025-10-11T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
игорь романенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
https://ria.ru/20251010/zelenskij-2047632017.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, игорь романенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Игорь Романенко, Вооруженные силы Украины
На Украине оценили эффективность систем ПВО Patriot
Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до 6%