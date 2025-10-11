"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за шага России

В статье отмечается, что со времени поставок Киеву систем противовоздушной обороны Patriot, Россия пересмотрела как тактику, так и технические средства. В результате многие меры противодействия Украины оказались неэффективными, пишет издание.



Газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до 6%.