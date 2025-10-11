Рейтинг@Mail.ru
"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за шага России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 11.10.2025 (обновлено: 10:57 11.10.2025)
"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за шага России
В Киеве запаниковали из-за возможностей российских ракет после их модернизации, пишет издание Daily Express. "Украинские официальные лица признают, что...
"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за шага России

DE: в Киеве запаниковали из-за новых возможностей российских ракет. Подробности

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Киеве запаниковали из-за возможностей российских ракет после их модернизации, пишет издание Daily Express.

"Украинские официальные лица признают, что "революционное" усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе. <...> Запущенные с суши, моря или воздуха, эти ракеты наносят ужасающий ущерб на расстоянии сотен километров", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что со времени поставок Киеву систем противовоздушной обороны Patriot, Россия пересмотрела как тактику, так и технические средства. В результате многие меры противодействия Украины оказались неэффективными, пишет издание.

Газета Financial Times в начале октября писала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК. Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до 6%.
