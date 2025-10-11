На Западе испугались улыбки Путина

Президент России на прошлой неделе традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.