На Западе испугались улыбки Путина

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин демонстрирует полный контроль над ситуацией в конфликте на Украине, заявил в эфире YouTube-канала американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Президент России на прошлой неделе традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.
"Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на "Валдае" тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу. И европейцы не могут этого не знать. Они должны понимать, что происходит. Я уверен, что американцы точно знают, учитывая, что они пытаются переложить ответственность за войну на европейцев", — сказал профессор.
"Так что общепринятое мнение просто не имеет смысла. Если бы украинцы были умнее, они давно заключили сделку и были бы в гораздо лучшем положении. Сейчас хорошая сделка для Украины — это просто немедленная остановка конфликта, после чего им нужно сделать все возможное, чтобы договориться с русскими. Проигравшему придется пойти на огромные уступки победителю. И чтобы свести их к минимуму, Украине необходимо сотрудничество с русскими", — заявил эксперт.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих. При этом только за неделю с 4 по 10 октября они лишились свыше 9970 солдат.