"Будет хуже". Киев готовит удар по собственным тылам
08:00 11.10.2025
"Будет хуже". Киев готовит удар по собственным тылам
"Будет хуже". Киев готовит удар по собственным тылам - РИА Новости, 11.10.2025
"Будет хуже". Киев готовит удар по собственным тылам
Не успела Украина оправиться от попытки Зеленского лишить независимости антикоррупционные структуры, как власти решили узаконить цензуру, чтобы ни одно СМИ не...
2025-10-11T08:00:00+03:00
2025-10-11T08:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_05f8eb368e6f474bf177d0109ede7676.jpg
https://ria.ru/20251003/gruziya-2045907420.html
https://ria.ru/20250830/polsha-2038100597.html
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Ярослав Юрчишин, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, "Голос"
"Будет хуже". Киев готовит удар по собственным тылам

Владимир Жарихин: На Украине хотят ввести цензуру, чтобы спасти Зеленского

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Не успела Украина оправиться от попытки Зеленского лишить независимости антикоррупционные структуры, как власти решили узаконить цензуру, чтобы ни одно СМИ не смогло опорочить честь и достоинство чиновников. В Верховной раде инициативу назвали "супермаркетом возможностей", который приблизит Киев к вступлению в Евросоюз. Что об этом думают украинцы — в материале РИА Новости.

Невидимая война

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук предложил парламенту изменить Гражданский кодекс (ГК) под предлогом "десоветизации". По его словам, это станет очередным шагом к приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами. В итоге, с точки зрения Стефанчука, ГК должен превратиться в "супермаркет правовых возможностей".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Руслан Стефанчук
Идея пришлась по душе 190 из 450 депутатов. Среди них в том числе — глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин от оппозиционной партии "Голос". Правда, вскоре выяснилось, что он не читал документ, а юристы, которые все-таки туда заглянули, объявили о беспрецедентной атаке государства на независимые СМИ.
Узнав об этом, Юрчишин поспешил отозвать подпись. Однако Стефанчук продолжает настаивать на безобидности инициативы — мол, она связана вовсе не со СМИ, а с расширением возможностей всех украинцев защитить себя в современном информационном обществе.
Тем не менее украинские журналисты уверены, что власти пытаются усилить юридическую ответственность редакций за критические публикации, что может привести к полному исчезновению жанра расследований. "В проекте предлагают автоматически признавать недостоверной информацию, если она не закреплена в судебном приговоре, а еще разрешить наказывать не только за недостоверные факты, но и просто за субъективное мнение. Предлагают даже разрешить требовать компенсацию за критику, если фигуранту не понравился тон публикаций", — отмечает коллектив портала Bihus.Info.
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
В украинском Институте массовой информации считают, что законопроект может привести к появлению официальной цензуры. Кроме того, любое упоминание в медиа о человеке будет значить, что он имеет право ответить, если, по его мнению, публикация нарушила его личные права. Причем в материале напрямую о нем может даже не говориться — хватит того, чтобы аудитория СМИ самостоятельно могла сделать вывод о причастности лица к чему-то нехорошему. Право на ответ должно быть предоставлено независимо от достоверности опубликованной информации.
"Это, несомненно, уничтожит редакционный контроль, профессиональные стандарты журналистики и превратит медиа просто в подставку для микрофона, которые будут обязаны предоставить эфир кому угодно, кого упомянули даже вкратце и косвенно, но кто посчитает, что упоминание в медиа нарушает его личные права. И этот кто угодно получит возможность навязывать свою версию событий даже относительно достоверного материала. Это несет огромные угрозы для свободы слова и журналистики как профессии в целом", — подчеркивает директор Института массовой информации Оксана Романюк.
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей
В целом украинские правозащитники считают, что авторы законопроекта поставили перед собой цель защитить чиновников от общества, сделав незаконной любую критику в их адрес. В частности, председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин связал наступление на свободу слова с ранее предпринятой попыткой Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), созданные при поддержке Евросоюза и США.
"Зеленский строит коррумпированную систему. <…> Сегодня он пытается закрыть рот всем независимым журналистам. Дальше будет хуже", — подчеркнул Шабунин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Октябрь все изменит. Зеленский открыл новый фронт
3 октября, 08:00

Вся королевская рать

Тем временем Зеленский наложил вето на принятый Верховной радой законопроект, который устанавливает административную ответственность за неявку на вызов парламента, комитетов и временных следственных комиссий. По его словам, потому, что угроза штрафа в размере 13-17 тысяч гривен (примерно 26-34 тысячи рублей) может дать депутатам слишком много власти.
© Фото : НАБУСотрудники НАБУ
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудники НАБУ
Примечательно, что с 2024-го Верховная рада вызывала к себе чиновников (как правило, министров) не меньше 21 раза, но откликнулись меньше половины. Остальные проигнорировали парламент без объяснения причин.
Как отмечают украинские СМИ, законопроект появился в результате неудачной попытки Зеленского лишить независимости НАБУ и САП. Оправдываясь перед западными партнерами, он переложил ответственность за инцидент на депутатов, а те в ответ решили укрепить свою субъектность в украинской политике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Удар в спину. Евросоюз разрешил не помогать Украине
30 августа, 08:00

Преступление и наказание

Политолог Алексей Мухин считает, что Зеленский укрепляет диктатуру, так как понимает, что у него нет законных оснований править Украиной.
"Нет ничего неожиданного в том, что нелегитимные власти пытаются обезопасить себя от нападок гражданского общества. С той же целью на Украине запретили русскоязычные СМИ и партии, ликвидируют УПЦ, хотели уничтожить независимость НАБУ и САП. Зеленский прекрасно понимает природу своего правления и оберегает власть всеми силами", — говорит Мухин.
© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин не исключает, что глава киевского режима попросту ненавидит борцов с коррупцией, поэтому пытается усложнить им жизнь. Но более вероятной эксперту кажется другая версия: Зеленский боится, что они расскажут миру о преступлениях его команды.
"Например, недавно член палаты представителей конгресса США республиканка Анна Паулина Луна сообщила, что Зеленский ежемесячно переправляет в один из банков в Саудовской Аравии 50 миллионов долларов. Вряд ли кому-то на его месте понравилось бы раскрытие таких секретов. Ранее он пытался установить контроль над НАБУ и САП, чтобы некому было проводить расследования, но не получилось. Сейчас атакует СМИ, чтобы никто не рассказывал о результатах расследований", — поясняет Жарихин.
По мнению эксперта, Украина продолжает двигаться по пути укрепления тоталитарного государства. При этом, чем больше европейцы и американцы будут заняты собственными делами, тем проще будет Зеленскому.
 
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Ярослав Юрчишин, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, "Голос"
 
 
