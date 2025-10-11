"Будет хуже". Киев готовит удар по собственным тылам

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Не успела Украина оправиться от попытки Зеленского лишить независимости антикоррупционные структуры, как власти решили узаконить цензуру, чтобы ни одно СМИ не смогло опорочить честь и достоинство чиновников. В Верховной раде инициативу назвали "супермаркетом возможностей", который приблизит Киев к вступлению в Евросоюз. Что об этом думают украинцы — в материале РИА Новости.

Невидимая война

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук предложил парламенту изменить Гражданский кодекс (ГК) под предлогом "десоветизации". По его словам, это станет очередным шагом к приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами. В итоге, с точки зрения Стефанчука, ГК должен превратиться в "супермаркет правовых возможностей".

Идея пришлась по душе 190 из 450 депутатов. Среди них в том числе — глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин от оппозиционной партии "Голос". Правда, вскоре выяснилось, что он не читал документ, а юристы, которые все-таки туда заглянули, объявили о беспрецедентной атаке государства на независимые СМИ.

Узнав об этом, Юрчишин поспешил отозвать подпись. Однако Стефанчук продолжает настаивать на безобидности инициативы — мол, она связана вовсе не со СМИ, а с расширением возможностей всех украинцев защитить себя в современном информационном обществе.

Тем не менее украинские журналисты уверены, что власти пытаются усилить юридическую ответственность редакций за критические публикации, что может привести к полному исчезновению жанра расследований. "В проекте предлагают автоматически признавать недостоверной информацию, если она не закреплена в судебном приговоре, а еще разрешить наказывать не только за недостоверные факты, но и просто за субъективное мнение. Предлагают даже разрешить требовать компенсацию за критику, если фигуранту не понравился тон публикаций", — отмечает коллектив портала Bihus.Info.

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины © AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

В украинском Институте массовой информации считают, что законопроект может привести к появлению официальной цензуры. Кроме того, любое упоминание в медиа о человеке будет значить, что он имеет право ответить, если, по его мнению, публикация нарушила его личные права. Причем в материале напрямую о нем может даже не говориться — хватит того, чтобы аудитория СМИ самостоятельно могла сделать вывод о причастности лица к чему-то нехорошему. Право на ответ должно быть предоставлено независимо от достоверности опубликованной информации.

"Это, несомненно, уничтожит редакционный контроль, профессиональные стандарты журналистики и превратит медиа просто в подставку для микрофона, которые будут обязаны предоставить эфир кому угодно, кого упомянули даже вкратце и косвенно, но кто посчитает, что упоминание в медиа нарушает его личные права. И этот кто угодно получит возможность навязывать свою версию событий даже относительно достоверного материала. Это несет огромные угрозы для свободы слова и журналистики как профессии в целом", — подчеркивает директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей

В целом украинские правозащитники считают, что авторы законопроекта поставили перед собой цель защитить чиновников от общества, сделав незаконной любую критику в их адрес. В частности, председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин связал наступление на свободу слова с ранее предпринятой попыткой Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), созданные при поддержке Евросоюза и США.

"Зеленский строит коррумпированную систему. <…> Сегодня он пытается закрыть рот всем независимым журналистам. Дальше будет хуже", — подчеркнул Шабунин.

Вся королевская рать

Тем временем Зеленский наложил вето на принятый Верховной радой законопроект, который устанавливает административную ответственность за неявку на вызов парламента, комитетов и временных следственных комиссий. По его словам, потому, что угроза штрафа в размере 13-17 тысяч гривен (примерно 26-34 тысячи рублей) может дать депутатам слишком много власти.

Примечательно, что с 2024-го Верховная рада вызывала к себе чиновников (как правило, министров) не меньше 21 раза, но откликнулись меньше половины. Остальные проигнорировали парламент без объяснения причин.

Как отмечают украинские СМИ, законопроект появился в результате неудачной попытки Зеленского лишить независимости НАБУ и САП. Оправдываясь перед западными партнерами, он переложил ответственность за инцидент на депутатов, а те в ответ решили укрепить свою субъектность в украинской политике.

Преступление и наказание

Политолог Алексей Мухин считает, что Зеленский укрепляет диктатуру, так как понимает, что у него нет законных оснований править Украиной.

"Нет ничего неожиданного в том, что нелегитимные власти пытаются обезопасить себя от нападок гражданского общества. С той же целью на Украине запретили русскоязычные СМИ и партии, ликвидируют УПЦ, хотели уничтожить независимость НАБУ и САП. Зеленский прекрасно понимает природу своего правления и оберегает власть всеми силами", — говорит Мухин.

© AP Photo / Richard Drew Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций © AP Photo / Richard Drew Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин не исключает, что глава киевского режима попросту ненавидит борцов с коррупцией, поэтому пытается усложнить им жизнь. Но более вероятной эксперту кажется другая версия: Зеленский боится, что они расскажут миру о преступлениях его команды.

"Например, недавно член палаты представителей конгресса США республиканка Анна Паулина Луна сообщила, что Зеленский ежемесячно переправляет в один из банков в Саудовской Аравии 50 миллионов долларов. Вряд ли кому-то на его месте понравилось бы раскрытие таких секретов. Ранее он пытался установить контроль над НАБУ и САП, чтобы некому было проводить расследования, но не получилось. Сейчас атакует СМИ, чтобы никто не рассказывал о результатах расследований", — поясняет Жарихин.