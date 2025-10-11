Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник CША Уиткофф заявил, что посетил Газу
23:59 11.10.2025 (обновлено: 00:19 12.10.2025)
Спецпосланник CША Уиткофф заявил, что посетил Газу
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в соцсети X, что посетил сектор Газа вместе с главой центрального командования ВС США Брэдом... РИА Новости, 12.10.2025
в мире, израиль, сша, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, хамас
В мире, Израиль, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, ХАМАС
Спецпосланник CША Уиткофф заявил, что посетил Газу

Уиткофф заявил, что посетил Газу, чтобы проверить соблюдение Израилем перемирия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в соцсети X, что посетил сектор Газа вместе с главой центрального командования ВС США Брэдом Купером и зятем президента Джаредом Кушнером, чтобы проверить соблюдение Израилем первого этапа перемирия.
"Адмирал Купер, Джаред Кушнер и я сегодня съездили в Газу, чтобы проверить соблюдение Израилем первого этапа соглашения. Нас подробно проинформировали по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и мерам по предотвращению конфликтов", - написал Уиткофф.
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Уиткофф поблагодарил арабских лидеров за их роль в сделке по сектору Газа
В миреИзраильСШАСтив УиткоффДональд ТрампДжаред КушнерХАМАС
 
 
