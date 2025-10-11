Спецпосланник CША Уиткофф заявил, что посетил Газу

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в соцсети X, что посетил сектор Газа вместе с главой центрального командования ВС США Брэдом Купером и зятем президента Джаредом Кушнером, чтобы проверить соблюдение Израилем первого этапа перемирия.
"Адмирал Купер, Джаред Кушнер и я сегодня съездили в Газу, чтобы проверить соблюдение Израилем первого этапа соглашения. Нас подробно проинформировали по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и мерам по предотвращению конфликтов", - написал Уиткофф.
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.