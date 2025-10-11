Уиткофф поблагодарил арабских лидеров за их роль в сделке по сектору Газа

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по сектору Газа Стив Уиткофф выразил свою благодарность лидерам арабских стран и Турции за их роль в принятии мирной сделки по ближневосточному конфликту, следует из трансляции телеканала Fox News.
Митинг, приуроченный к достижению соглашения об освобождении израильских заложников из сектора Газа, проходит на так называемой "площади заложников" в центре Тель-Авива. Многотысячная толпа активистов во время выступления Уиткоффа скандировала лозунги "спасибо Трампу!" и "верните их домой".
"Арабским лидерам и нашим партнерам, которые сыграли столь важную роль в этих переговорах, включая президента (Реджепа Тайипа) Эрдогана из Турции, шейха (премьера) Мохаммеда (ибн Абдулрахмана Аль Тани) из Катара, (катарского) эмира (Тамима ибн Хамада Аль Тани), президента (Египта Абделя Фаттаха) ас-Сиси - всем, кто сыграл решающую и неотъемлемую роль в этом мирном соглашении, я говорю: спасибо", - сказал Уиткофф, выступая на демонстрации в Тель-Авиве.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
В четверг президент США заявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.