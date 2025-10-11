Рейтинг@Mail.ru
Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Югре
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:34 11.10.2025
Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Югре
Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Белом Яре Сургутского района Югры, там предлагаются занятия компьютерным и фиджитал-спортом, гонками
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
сургутский район
2025
Новости
сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район
Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Югре

Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Сургутском районе Югры

Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта в Сургутском районе
Читать ria.ru в
Дзен
СУРГУТ, 11 окт – РИА Новости. Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Белом Яре Сургутского района Югры, там предлагаются занятия компьютерным и фиджитал-спортом, гонками дронов, лазертагом и спортивным программированием, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта открыли в Сургутском районе. Новый спортивно-образовательный объект расположился в Белом Яре. Его официальное открытие состоялось сегодня. С этим событием Сургутский район в своем видеообращении поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Полное название учреждения – МАУ ДО "Спортивная школа "Центр цифровых видов спорта", - написал Трубецкой в Telegram-канале.
Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта в Сургутском районе
По словам Трубецкого, стоимость проекта составила около 113 миллионов рублей, из которых 76 миллионов были направлены на приобретение помещения площадью 800 квадратных метров. Остальные 35 миллионов рублей были направлены на оснащение школы современными мультимедийными технологиями и спортивными тренажерами.
"Здесь будут реализовываться программы по компьютерному и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию. Тренерский штат укомплектован полностью, наставники займутся подготовкой ребят для окружной сборной. Школа стала головным учреждением для сети филиалов на базе общеобразовательных школ Лянтора, Федоровского, Солнечного, Барсово, Русскинской, Локосово и Угута. Часть из них уже работает", - добавил Трубецкой.
Цифровые виды спорта начали развиваться в Сургутском районе с 2017 года, когда появились первые кибернаправления, а затем и фиджитал-спорт. Местные спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня и достигают высоких результатов.
В пресс-службе администрации Сургутского района отмечают, что аналогов данной цифровой школы в стране пока нет. Она позволяет одновременно заниматься развитием цифровых дисциплин с 80 спортсменами. В ноябре Центр станет частью федеральной экспериментальной площадки Всероссийской федерации спортивного программирования. Соглашение о таком сотрудничестве будет подписано в ноябре на международном форуме "Россия – спортивная держава".
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский район
 
 
