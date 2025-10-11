Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Югре

СУРГУТ, 11 окт – РИА Новости. Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Белом Яре Сургутского района Югры, там предлагаются занятия компьютерным и фиджитал-спортом, гонками дронов, лазертагом и спортивным программированием, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта открыли в Сургутском районе. Новый спортивно-образовательный объект расположился в Белом Яре. Его официальное открытие состоялось сегодня. С этим событием Сургутский район в своем видеообращении поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Полное название учреждения – МАУ ДО "Спортивная школа "Центр цифровых видов спорта", - написал Трубецкой в Telegram-канале

По словам Трубецкого, стоимость проекта составила около 113 миллионов рублей, из которых 76 миллионов были направлены на приобретение помещения площадью 800 квадратных метров. Остальные 35 миллионов рублей были направлены на оснащение школы современными мультимедийными технологиями и спортивными тренажерами.

"Здесь будут реализовываться программы по компьютерному и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию. Тренерский штат укомплектован полностью, наставники займутся подготовкой ребят для окружной сборной. Школа стала головным учреждением для сети филиалов на базе общеобразовательных школ Лянтора, Федоровского, Солнечного, Барсово, Русскинской, Локосово и Угута. Часть из них уже работает", - добавил Трубецкой.

Цифровые виды спорта начали развиваться в Сургутском районе с 2017 года, когда появились первые кибернаправления, а затем и фиджитал-спорт. Местные спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня и достигают высоких результатов.