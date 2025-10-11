https://ria.ru/20251011/tramp-2047728083.html
Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военным
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским... РИА Новости, 11.10.2025
Трамп поручил Хегсету направить все доступные средства на зарплаты военным