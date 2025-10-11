Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военным

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским военнослужащим на следующей неделе, несмотря на приостановку работы правительства.