Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военным - РИА Новости, 11.10.2025
20:44 11.10.2025 (обновлено: 20:46 11.10.2025)
Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военным
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским... РИА Новости, 11.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским военнослужащим на следующей неделе, несмотря на приостановку работы правительства.
"Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Трамп заявил, что не все американцы заслуживают компенсации из-за шатдауна
7 октября, 22:03
 
