Трамп обсудил с Зеленским возможные поставки Tomahawk, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два источника.
«
"Трамп разговаривал в субботу с <...> Зеленским, и они обсудили возможность получения Украиной ракет большой дальности Tomahawk. <...> Источники не сообщили, было ли принято какое-либо окончательное решение", — указано в материале.
Один из собеседников портала отметил, что звонок длился около 30 минут.
По данным агентства РБК-Украина, Зеленский и Трамп, помимо прочего, обсудили вариант поставок систем Patriot.
На этой неделе американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Издание Responsible Statecrft писало, что Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk.
Президент Владимир Путин назвал разговоры об это оружии "понтажом". При этом он отметил, что ответом Москвы станет усилении отечественной ПВО. Глава государства также подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих невозможно.