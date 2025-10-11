Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудил с Зеленским возможные поставки Tomahawk, сообщили СМИ
17:21 11.10.2025 (обновлено: 19:29 11.10.2025)
Трамп обсудил с Зеленским возможные поставки Tomahawk, сообщили СМИ
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
tomahawk (ракета)
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, tomahawk (ракета)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Tomahawk (ракета)
Трамп обсудил с Зеленским возможные поставки Tomahawk, сообщили СМИ

Axios: Трамп и Зеленский обсудили по телефону возможные поставки Tomahawk

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после телефонного разговора
Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп после телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два источника.
«
"Трамп разговаривал в субботу с <...> Зеленским, и они обсудили возможность получения Украиной ракет большой дальности Tomahawk. <...> Источники не сообщили, было ли принято какое-либо окончательное решение", — указано в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
Вчера, 08:00
Один из собеседников портала отметил, что звонок длился около 30 минут.
По данным агентства РБК-Украина, Зеленский и Трамп, помимо прочего, обсудили вариант поставок систем Patriot.
На этой неделе американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

Издание Responsible Statecrft писало, что Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk.

Президент Владимир Путин назвал разговоры об это оружии "понтажом". При этом он отметил, что ответом Москвы станет усилении отечественной ПВО. Глава государства также подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин рассказал об ответе на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву
10 октября, 15:57
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийTomahawk (ракета)
 
 
