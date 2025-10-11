Рейтинг@Mail.ru
Команда Трампа выложила ролик с песней Скриптонита - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/tramp-2047683100.html
Команда Трампа выложила ролик с песней Скриптонита
Команда Трампа выложила ролик с песней Скриптонита - РИА Новости, 11.10.2025
Команда Трампа выложила ролик с песней Скриптонита
Команда президента США Дональда Трампа выложила в соцсетях ролик под песню "Не расслабляйся" казахстанского рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова). РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T11:15:00+03:00
2025-10-11T11:15:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
скриптонит (адиль жалелов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047682679_0:94:506:379_1920x0_80_0_0_3b06d069f11b7b3bd7f21f016bb85b91.jpg
https://ria.ru/20250902/kadyrov-2039052567.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047682679_0:61:507:441_1920x0_80_0_0_00a3682ba7405b7071130595c375966b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, скриптонит (адиль жалелов)
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Скриптонит (Адиль Жалелов)
Команда Трампа выложила ролик с песней Скриптонита

Не расслабляйся. Команда Трампа выложила видео под песню Скриптонита

© соцсети Kai TrumpДональд Трамп в внучкой играет в гольф
Дональд Трамп в внучкой играет в гольф - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© соцсети Kai Trump
Дональд Трамп в внучкой играет в гольф
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 11 окт – РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа выложила в соцсетях ролик под песню "Не расслабляйся" казахстанского рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова).
Ролик выложен в TikTok и Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На видео президент США и его внучка Кай играют в гольф. Трамп к тому же катается на гольф-каре.
Песня исполняется на русском языке.
Аккаунты "teamtrump" в TikTok и Instagram* – не официальные аккаунты Белого дома. Ранее они использовались в кампании Трампа по переизбранию, теперь – в качестве сетки его личных каналов.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Трамп, говорящий на чеченском языке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Кадыров опубликовал видео с Трампом, говорящим на чеченском языке
2 сентября, 12:34
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампСкриптонит (Адиль Жалелов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала