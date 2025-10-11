Команда Трампа выложила ролик с песней Скриптонита

НЬЮ-ЙОРК, 11 окт – РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа выложила в соцсетях ролик под песню "Не расслабляйся" казахстанского рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова).

Аккаунты "teamtrump" в TikTok и Instagram* – не официальные аккаунты Белого дома. Ранее они использовались в кампании Трампа по переизбранию, теперь – в качестве сетки его личных каналов.