Команда Трампа выложила ролик с песней Скриптонита

Команда президента США Дональда Трампа выложила в соцсетях ролик под песню "Не расслабляйся" казахстанского рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова). РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T11:15:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
скриптонит (адиль жалелов)
сша
россия
2025
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Скриптонит (Адиль Жалелов)
