В США уволили десятки сотрудников центра по контролю заболеваний
07:55 11.10.2025
В США уволили десятки сотрудников центра по контролю заболеваний
В США уволили десятки сотрудников центра по контролю заболеваний - РИА Новости, 11.10.2025
В США уволили десятки сотрудников центра по контролю заболеваний
Администрация президента США Дональда Трампа отправила письмо об увольнении десяткам сотрудников центра по контролю и профилактике заболеваний в рамках новых... РИА Новости, 11.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В США уволили десятки сотрудников центра по контролю заболеваний

Администрация Трампа уволила десятки сотрудников центра по контролю заболеваний

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отправила письмо об увольнении десяткам сотрудников центра по контролю и профилактике заболеваний в рамках новых федеральных сокращений, сообщает газета New York Times.
В пятницу директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут сообщил, что администрация Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства.
"Десятки сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний, включая "детективов по болезням", высокопоставленных ученых и весь вашингтонский офис, были уведомлены в пятницу вечером о том, что они теряют работу в рамках последнего раунда федеральных сокращений, проводимых администрацией Трампа", - пишет издание.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
