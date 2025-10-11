https://ria.ru/20251011/tramp-2047653361.html
Врач Трампа раскрыл информацию о его здоровье
Президент США Дональд Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне, заявил терапевт американского лидера Шон Барбабелла. РИА Новости, 11.10.2025
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне, заявил терапевт американского лидера Шон Барбабелла.
"Президент Дональд Трамп
остается исключительно здоровым с сильными сердечно-сосудистой, легочной и неврологической системами, а также физическими показателями", - говорится в отчете доктора, распространенном Белым домом.
В преддверии международной поездки Трамп сделал прививки, в том числе от коронавируса, сообщил доктор.
По его словам, сердечно-сосудистая система Трампа по показателям на 14 лет моложе, чем его реальный возраст.
Как заявил терапевт, Трамп продолжает поддерживать напряженное ежедневное расписание без ограничений.
Белый дом ранее сообщил о хронической венозной недостаточности у Трампа, которая проявляется в отеках и синяках на руках.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
со ссылкой на собственные источники в Белом доме утверждает, что в администрации США
якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.