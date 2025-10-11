Рейтинг@Mail.ru
Врач Трампа раскрыл информацию о его здоровье
04:08 11.10.2025 (обновлено: 06:02 11.10.2025)
Врач Трампа раскрыл информацию о его здоровье
Врач Трампа раскрыл информацию о его здоровье - РИА Новости, 11.10.2025
Врач Трампа раскрыл информацию о его здоровье
Президент США Дональд Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне, заявил терапевт американского лидера Шон Барбабелла. РИА Новости, 11.10.2025
в мире, сша, дональд трамп, сеймур херш
В мире, США, Дональд Трамп, Сеймур Херш
Врач Трампа раскрыл информацию о его здоровье

Жизненные показатели на высоком уровне. Терапевт Барбабелла о здоровье Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне, заявил терапевт американского лидера Шон Барбабелла.
"Президент Дональд Трамп остается исключительно здоровым с сильными сердечно-сосудистой, легочной и неврологической системами, а также физическими показателями", - говорится в отчете доктора, распространенном Белым домом.
СМИ раскрыли причину слухов о состоянии здоровья Трампа
2 сентября, 20:53
СМИ раскрыли причину слухов о состоянии здоровья Трампа
2 сентября, 20:53
В преддверии международной поездки Трамп сделал прививки, в том числе от коронавируса, сообщил доктор.
По его словам, сердечно-сосудистая система Трампа по показателям на 14 лет моложе, чем его реальный возраст.
Как заявил терапевт, Трамп продолжает поддерживать напряженное ежедневное расписание без ограничений.
Белый дом ранее сообщил о хронической венозной недостаточности у Трампа, которая проявляется в отеках и синяках на руках.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме утверждает, что в администрации США якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.
Трамп заявил, что чувствует себя отлично
9 октября, 23:16
Трамп заявил, что чувствует себя отлично
9 октября, 23:16
 
В миреСШАДональд ТрампСеймур Херш
 
 
