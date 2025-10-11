Врач Трампа раскрыл информацию о его здоровье

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает крепким здоровьем, его жизненные показатели на высоком уровне, заявил терапевт американского лидера Шон Барбабелла.

"Президент Дональд Трамп остается исключительно здоровым с сильными сердечно-сосудистой, легочной и неврологической системами, а также физическими показателями", - говорится в отчете доктора, распространенном Белым домом.

В преддверии международной поездки Трамп сделал прививки, в том числе от коронавируса, сообщил доктор.

По его словам, сердечно-сосудистая система Трампа по показателям на 14 лет моложе, чем его реальный возраст.

Как заявил терапевт, Трамп продолжает поддерживать напряженное ежедневное расписание без ограничений.

Белый дом ранее сообщил о хронической венозной недостаточности у Трампа, которая проявляется в отеках и синяках на руках.