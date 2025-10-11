Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что перемирие между Израилем и ХАМАС будет прочным - РИА Новости, 11.10.2025
02:06 11.10.2025
Трамп считает, что перемирие между Израилем и ХАМАС будет прочным
Трамп считает, что перемирие между Израилем и ХАМАС будет прочным - РИА Новости, 11.10.2025
Трамп считает, что перемирие между Израилем и ХАМАС будет прочным
Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа будет прочным, так как стороны устали от... РИА Новости, 11.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Трамп считает, что перемирие между Израилем и ХАМАС будет прочным

Устали от войны. Трамп уверен, что перемирие в Газе будет прочным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа будет прочным, так как стороны устали от конфликта.
"Я думаю, оно будет держаться. Все они устали от войны", - сказал Трамп журналистам.
В Газу вернулись около 250 тысяч перемещенных лиц
В Газу вернулись около 250 тысяч перемещенных лиц
Вчера, 23:03
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Вторая фаза процесса в Газе будет сложнее, заявил постпред Израиля при ООН
Вчера, 20:26
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
