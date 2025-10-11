https://ria.ru/20251011/tramp-2047645603.html
Трамп считает, что Путин поддерживает перемирие в Газе
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин поддерживает сделку по прекращению огня в секторе Газа. РИА Новости, 11.10.2025
