Трамп считает, что Путин поддерживает перемирие в Газе - РИА Новости, 11.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 11.10.2025 (обновлено: 01:29 11.10.2025)
Трамп считает, что Путин поддерживает перемирие в Газе
Трамп считает, что Путин поддерживает перемирие в Газе
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин поддерживает сделку по прекращению огня в секторе Газа. РИА Новости, 11.10.2025
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин поддерживает сделку по прекращению огня в секторе Газа.
"Президент Путин, он полностью поддерживает ... Так что я был рад видеть даже страны, которые не были напрямую вовлечены в процесс. Все они это поддерживают", — сказал Трамп журналистам.
Путин в пятницу заявил, что Россия поддерживает инициативу США по урегулированию в Газе. По его словам, если начатое удастся довести до конца, то это будет историческим событием.
Палестинцы празднуют соглашении о прекращении огня в Хан-Юнисе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Газу вернулись около 250 тысяч перемещенных лиц
Вчера, 23:03
 
