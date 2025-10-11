https://ria.ru/20251011/tramp-2047645507.html
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры
Президент США Дональд Трамп заявил, что меры экспортного контроля против КНР могут быть распространены на товары, связанные с авиапромышленностью. РИА Новости, 11.10.2025
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры
Новые меры против Китая. Трамп грозит расширить список товаров