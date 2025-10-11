Рейтинг@Mail.ru
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 11.10.2025 (обновлено: 01:24 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/tramp-2047645507.html
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры - РИА Новости, 11.10.2025
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры
Президент США Дональд Трамп заявил, что меры экспортного контроля против КНР могут быть распространены на товары, связанные с авиапромышленностью. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T01:19:00+03:00
2025-10-11T01:24:00+03:00
китай
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045450450_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_906bc3ae4b6285b508248cc3c4d900e4.jpg
https://ria.ru/20251011/kriptovalyuta-2047643976.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045450450_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_2fa791c270e93a23b7605b0345b66056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, в мире, дональд трамп
Китай, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры

Новые меры против Китая. Трамп грозит расширить список товаров

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что меры экспортного контроля против КНР могут быть распространены на товары, связанные с авиапромышленностью.
"Намного больше, самолеты, запчасти", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Так он ответил на вопрос, может ли расширить меры экспортного контроля на большее количество товаров.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
00:48
 
КитайСШАВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала