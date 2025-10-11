Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что меры экспортного контроля против КНР могут быть распространены на товары, связанные с авиапромышленностью.

Так он ответил на вопрос, может ли расширить меры экспортного контроля на большее количество товаров.