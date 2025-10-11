https://ria.ru/20251011/tramp-2047644834.html
Трамп пообещал, что цены на лекарства упадут
Трамп пообещал, что цены на лекарства упадут - РИА Новости, 11.10.2025
Трамп пообещал, что цены на лекарства упадут
Президент США Дональд Трамп пообещал, что цены на некоторые лекарства в США упадут на 100% и больше. РИА Новости, 11.10.2025
Цены на лекарства в США упадут на сто процентов и больше. Заявление Трампа