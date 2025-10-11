Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал причину новых мер против Китая - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 11.10.2025 (обновлено: 10:09 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/tramp-2047640851.html
Трамп назвал причину новых мер против Китая
Трамп назвал причину новых мер против Китая - РИА Новости, 11.10.2025
Трамп назвал причину новых мер против Китая
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил новые решения о пошлинах и экспортном контроле против Китая "агрессивной позицией" Пекина в... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T00:10:00+03:00
2025-10-11T10:09:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_0:0:4822:2712_1920x0_80_0_0_75622b711b0ea14487ec01bc5c9d3a99.jpg
https://ria.ru/20251003/kitaj-2046294878.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_535:0:4822:3215_1920x0_80_0_0_319960ad7a2a2f57e120e96e72177c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп
Трамп назвал причину новых мер против Китая

Трамп объяснил новые меры против Китая агрессивной позицией Пекина

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил новые решения о пошлинах и экспортном контроле против Китая "агрессивной позицией" Пекина в торговле.
"Я только что узнал, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию по торговле в отправленном миру письме с заявлением о том, что они с 1 ноября введут масштабные меры экспортного контроля", — написал Трамп.
Этим американский президент объяснил свое решение о введении с 1 ноября мер экспортного контроля за всем критически важным программным обеспечением при поставках в КНР и дополнительных пошлин в размере 100% на товары из КНР.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Китай предложил США инвестиции на триллион долларов, пишут СМИ
3 октября, 23:54
 
В миреКитайСШАПекинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала