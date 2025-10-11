Рейтинг@Mail.ru
В ДНР задержали мужчину за призывы к терроризму - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/terrorizm-2047662433.html
В ДНР задержали мужчину за призывы к терроризму
В ДНР задержали мужчину за призывы к терроризму - РИА Новости, 11.10.2025
В ДНР задержали мужчину за призывы к терроризму
В отношении жителя ДНР возбудили уголовное дело за комментарии в интернете с призывами к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T07:15:00+03:00
2025-10-11T07:15:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251007/sud-2046861010.html
https://ria.ru/20241118/mariupol-1984310669.html
россия
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР задержали мужчину за призывы к терроризму

В отношении жителя ДНР завели дело за комментарии с призывами к терроризму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. В отношении жителя ДНР возбудили уголовное дело за комментарии в интернете с призывами к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Региональным Управлением ФСБ России задержан житель города Донецка, причастный к совершению публичных призывов к осуществлению террористической деятельности... Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Калининграде осудили администратора Telegram-канала за призывы помощи ВСУ
7 октября, 15:28
В ведомстве отметили, что ранее задержанный неоднократно публиковал антироссийские материалы в интернете и размещал комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ и уничтожению административных зданий органов государственной власти.
"Мне 20 лет. Я в разных проукраинских Telegram-каналах писал гневные комментарии по призыву насилия над русскими", - сказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.
Задержание жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими
18 ноября 2024, 04:35
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала