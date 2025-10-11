В ДНР задержали мужчину за призывы к терроризму

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. В отношении жителя ДНР возбудили уголовное дело за комментарии в интернете с призывами к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

В ведомстве отметили, что ранее задержанный неоднократно публиковал антироссийские материалы в интернете и размещал комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ и уничтожению административных зданий органов государственной власти.