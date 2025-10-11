https://ria.ru/20251011/telegraph-2047735776.html
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover - РИА Новости, 11.10.2025
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover
Британская газета Telegraph бездоказательно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover, которая привела к приостановке производства более чем на месяц,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T22:35:00+03:00
2025-10-11T22:35:00+03:00
2025-10-11T22:35:00+03:00
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover
Telegraph бездоказательно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Британская газета Telegraph бездоказательно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover, которая привела к приостановке производства более чем на месяц, не назвав при этом никаких основательных данных и не раскрыв источников информации.
"По данным Telegraph
, возможность того, что РФ
стоит за атакой, стала одной из версий расследования", - говорится в сообщении газеты.
Как утверждает Telegraph, кибератака на компанию нанесла не только большой экономический ущерб, но и поставила под угрозу 200 тысяч рабочих мест. Подозрения в том, что в этом инциденте замешано иностранное государство, отчасти связаны с масштабом нанесенного ущерба и веерным воздействием на бизнес.
Ранее министр финансов Великобритании
Рейчел Ривз также обвиняла Россию в ряде кибератак на Великобританию, но не смогла назвать ни одного конкретного и доказанного случая.
В начале сентября Jaguar Land Rover заявила, что ее деятельность была "серьезно нарушена" в результате инцидента, связанного с кибербезопасностью. Министерство торговли страны отмечало, что этот инцидент оказал существенное влияние на цепочки поставок во всей автомобильной отрасли. Компания указывала позднее, что возобновит производство после кибератаки не раньше октября.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.