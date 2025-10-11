Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Британская газета Telegraph бездоказательно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover, которая привела к приостановке производства более чем на месяц, не назвав при этом никаких основательных данных и не раскрыв источников информации.

"По данным Telegraph , возможность того, что РФ стоит за атакой, стала одной из версий расследования", - говорится в сообщении газеты.

Как утверждает Telegraph, кибератака на компанию нанесла не только большой экономический ущерб, но и поставила под угрозу 200 тысяч рабочих мест. Подозрения в том, что в этом инциденте замешано иностранное государство, отчасти связаны с масштабом нанесенного ущерба и веерным воздействием на бизнес.

Ранее министр финансов Великобритании Рейчел Ривз также обвиняла Россию в ряде кибератак на Великобританию, но не смогла назвать ни одного конкретного и доказанного случая.

В начале сентября Jaguar Land Rover заявила, что ее деятельность была "серьезно нарушена" в результате инцидента, связанного с кибербезопасностью. Министерство торговли страны отмечало, что этот инцидент оказал существенное влияние на цепочки поставок во всей автомобильной отрасли. Компания указывала позднее, что возобновит производство после кибератаки не раньше октября.