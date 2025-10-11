Рейтинг@Mail.ru
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/telegraph-2047735776.html
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover - РИА Новости, 11.10.2025
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover
Британская газета Telegraph бездоказательно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover, которая привела к приостановке производства более чем на месяц,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T22:35:00+03:00
2025-10-11T22:35:00+03:00
в мире
россия
великобритания
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
https://ria.ru/20250911/posol-2041288579.html
https://ria.ru/20251007/ataka-2046873813.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, дмитрий песков
В мире, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover

Telegraph бездоказательно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Британская газета Telegraph бездоказательно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover, которая привела к приостановке производства более чем на месяц, не назвав при этом никаких основательных данных и не раскрыв источников информации.
"По данным Telegraph, возможность того, что РФ стоит за атакой, стала одной из версий расследования", - говорится в сообщении газеты.
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Посол России назвал претензии Гааги по инциденту с БПЛА бездоказательными
11 сентября, 18:47
Как утверждает Telegraph, кибератака на компанию нанесла не только большой экономический ущерб, но и поставила под угрозу 200 тысяч рабочих мест. Подозрения в том, что в этом инциденте замешано иностранное государство, отчасти связаны с масштабом нанесенного ущерба и веерным воздействием на бизнес.
Ранее министр финансов Великобритании Рейчел Ривз также обвиняла Россию в ряде кибератак на Великобританию, но не смогла назвать ни одного конкретного и доказанного случая.
В начале сентября Jaguar Land Rover заявила, что ее деятельность была "серьезно нарушена" в результате инцидента, связанного с кибербезопасностью. Министерство торговли страны отмечало, что этот инцидент оказал существенное влияние на цепочки поставок во всей автомобильной отрасли. Компания указывала позднее, что возобновит производство после кибератаки не раньше октября.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
Программист - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Большинство американцев опасаются иностранных кибератак, показал опрос
7 октября, 16:18
 
В миреРоссияВеликобританияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала