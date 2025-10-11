Рейтинг@Mail.ru
В центре Тбилиси остаются протестующие - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/tbilisi-2047736259.html
В центре Тбилиси остаются протестующие
В центре Тбилиси остаются протестующие - РИА Новости, 11.10.2025
В центре Тбилиси остаются протестующие
Единичные протестующие остаются в центре Тбилиси вечером субботы, часть проспекта Руставели перекрыта, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T22:40:00+03:00
2025-10-11T22:40:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986813909_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_440f7576fbb845fedcacb1fd34ec989d.jpg
https://ria.ru/20251007/gruziya-2046798050.html
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046727804.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986813909_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c27232d001278f7a3d01c1d723897416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
В центре Тбилиси остаются протестующие

В центре Тбилиси остаются единичные протестующие

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у здания парламента Тбилиси
Автомобиль полиции у здания парламента Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции у здания парламента Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 11 окт – РИА Новости. Единичные протестующие остаются в центре Тбилиси вечером субботы, часть проспекта Руставели перекрыта, передаёт корреспондент РИА Новости.
На проспекте Руставели, где расположен в том числе грузинский парламент, остаются небольшие группы протестующих: у большинства из них флаги Грузии, есть также флаги Евросоюза, США, Украины. Один мужчина стоит с флагом запрещённого в России грузинского легиона ВСУ.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Брюссель не осуждает беспорядки в Тбилиси, заявили в парламенте Грузии
7 октября, 12:01
Часть проспекта Руставели до 23.00 по местному времени (22.00 мск) была перекрыта для въезда на неё машин, позже проезд открыли.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
Во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе пообещал ответ за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси
6 октября, 22:04
 
В миреГрузияТбилиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала