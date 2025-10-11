В центре Тбилиси остаются протестующие

ТБИЛИСИ, 11 окт – РИА Новости. Единичные протестующие остаются в центре Тбилиси вечером субботы, часть проспекта Руставели перекрыта, передаёт корреспондент РИА Новости.
Часть проспекта Руставели до 23.00 по местному времени (22.00 мск) была перекрыта для въезда на неё машин, позже проезд открыли.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
Во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.