В Татарстане мужчина и два подростка погибли в ДТП - РИА Новости, 11.10.2025
17:12 11.10.2025
В Татарстане мужчина и два подростка погибли в ДТП
В Татарстане мужчина и два подростка погибли в ДТП
происшествия, республика татарстан (татарстан), россия
В Татарстане мужчина и два подростка погибли в ДТП

В Татарстане три человека погибли в ДТП с грузовиком. Подробности

© Фото : Прокуратура ТАТАРСТАНА/TelegramДТП в Агрызском районе в Татарстане
ДТП в Агрызском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram
ДТП в Агрызском районе в Татарстане
КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Водитель и два его пассажира-подростка погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Агрызском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным, сегодня около 14.30 на 27-м километре автодороги Псеево-Крынды в нарушение правил дорожного движения водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo, 1987 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Валдай", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, по данным прокуратуры, водитель легкового автомобиля и два пассажира - мальчики 2012 и 2007 годов рождения - скончались.
На место происшествия выехал прокурор Агрызского района Александр Непомнящий. Ход процессуальной проверки на контроле прокуратуры района.
Кадры с места ДТП в Уфе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Уфе пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
10 октября, 16:22
 
