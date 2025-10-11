https://ria.ru/20251011/tatarstan-2047710809.html
В Татарстане мужчина и два подростка погибли в ДТП
КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Водитель и два его пассажира-подростка погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Агрызском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным, сегодня около 14.30 на 27-м километре автодороги Псеево-Крынды в нарушение правил дорожного движения водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo, 1987 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Валдай", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, по данным прокуратуры, водитель легкового автомобиля и два пассажира - мальчики 2012 и 2007 годов рождения - скончались.
На место происшествия выехал прокурор Агрызского района Александр Непомнящий. Ход процессуальной проверки на контроле прокуратуры района.